La campagne intitulée #ÀNouveauEnsemble s'inscrit dans l'engagement de Labatt à relever le défi qui nous attend : atteindre une masse critique de Canadiens vaccinés. Le plus important brasseur du Canada accordera également des congés payés à ses employés pour qu'ils puissent prendre rendez-vous pour aller se faire vacciner, offrira son soutien aux unités locales de santé publique et, si possible, établira des centres de vaccination sur place dans ses installations.

« C'est maintenant le moment de se mobiliser, affirme Kyle Norrington, président de La Brasserie Labatt du Canada. Au cours de l'année écoulée, nous avons relevé ensemble un défi incroyable, et nous avons maintenant atteint un point critique. Il est temps de terminer le travail pour que nous puissions nous retrouver à nouveau ensemble, reprendre nos rencontres sociales et travailler à la reprise économique. »

Des millions de Canadiens accueillent favorablement la possibilité de se faire vacciner. Le programme de Labatt a pour objectif de fournir les faits et les renseignements pertinents pour aider les gens à prendre des décisions éclairées, tout en encourageant les autres à passer le mot et à faire en sorte qu'il soit aussi facile que possible pour les gens de se faire vacciner.

En plus de lancer le site www.ANouveauEnsembleCanada.ca, une ressource permettant aux Canadiens d'accéder à de l'information sur la vaccination contre la COVID-19 provenant de diverses autorités de santé publique, l'engagement de Labatt comprend les actions suivantes :

Fournir directement aux employés les informations dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée en matière de vaccination, et leur faciliter la tâche en leur fournissant des détails sur les modalités à suivre pour se faire vacciner.

Accorder des congés payés pour permettre aux employés de prendre rendez-vous et de s'y rendre.

Si cela est possible, mettre en place des centres de vaccination des employés dans les locaux de Labatt.

Offrir un soutien aux unités locales de santé publique pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles à la vaccination et que tout le monde a la possibilité de se faire vacciner.

Offrir aux employés des congés pour leur permettre de faire du bénévolat dans les centres de vaccination communautaires.

Collaborer avec ses partenaires et d'autres entreprises pour aider à faire passer le mot.

« Nous comptons sur notre réseau de partenaires, de fournisseurs, de clients et sur toutes les entreprises canadiennes pour adopter un engagement similaire, déclare Kyle Norrington. Le défi que nous leur lançons est de faire ce qu'ils peuvent pour donner aux gens les moyens de se faire vacciner et d'utiliser leurs plateformes, comme le fait Labatt, pour tirer parti de l'effet multiplicateur et faire passer le message au plus grand nombre possible de Canadiens. »

Partout au pays, les gouvernements, les responsables de la santé publique et les fournisseurs de soins de santé font leur part pour que les Canadiens puissent avoir accès aux vaccins. La campagne #ÀNouveauEnsemble vise à renforcer ces efforts en faisant connaître l'efficacité, l'innocuité et les avantages de la vaccination afin de surmonter toute hésitation.

Tout au long de la pandémie, Labatt a joué un rôle actif dans les efforts de secours en activant son Programme canadien d'aide aux sinistrés pour réorienter la production de bière afin de fabriquer 100 000 bouteilles de désinfectant pour les mains, donner 225 000 canettes d'eau potable aux programmes de refuges de la ville de Toronto, et apporter son soutien à Banques alimentaires Canada et aux bars et restaurants en leur donnant des masques et des trousses de réouverture.

La campagne #ÀNouveauEnsemble se déroulera tout au long de l'été et se poursuivra aussi longtemps que nécessaire pour contribuer à accroître la sensibilisation à la vaccination et atteindre des niveaux élevés de protection vaccinale dans tout le Canada. Pour plus d'informations, visitez les sites www.anouveauensemblecanada.ca ou www.togetheragaincanada.ca

