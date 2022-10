Le gouvernement du Canada investit dans toute la Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires et bâtir des collectivités dynamiques.

VICTORIA, BC, le 12 oct. 2022 /CNW/ - Renouer avec les voisins, les collectivités et les entreprises locales est une priorité pour un grand nombre de Canadiens. Après une période où les espaces publics sont restés inoccupés pendant que la population prenait des précautions pour demeurer en sécurité, la région du Greater Victoria est prête à accueillir de nouveau les résidents et les visiteurs dans des installations communautaires et des espaces publics plus modernes.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de 627 151 $ au titre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) administré par PacifiCan et destiné à la Westshore Parks and Recreation Society.

Le soutien de PacifiCan permettra à la Westshore Parks and Recreation Society de construire un planchodrome de 13 000 pieds carrés à Colwood. Le nouveau parc offrira aux utilisateurs la possibilité de pratiquer gratuitement la planche à roulettes, la trottinette, le vélo et le patin à roues alignées. Lorsque le parc sera terminé, il sera également doté d'un nouvel éclairage de sécurité, de nouveaux équipements, d'un nouvel aménagement paysager, ainsi que de salles de bain publiques remises à neuf.

La Westshore Parks and Recreation Society englobe cinq municipalités qui n'ont pas accès à un planchodrome. Ce nouvel aménagement offrira des activités récréatives aux personnes de tous âges. Il permettra également de tirer parti de l'intérêt croissant pour la planche à roulettes, maintenant qu'elle est un sport olympique.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés a été lancé en juin 2021. Le FCRC alloue 500 millions de dollars sur deux ans agences de développement régional du Canada (ADR), notamment PacifiCan, pour qu'elles investissent dans des espaces publics communs et inclusifs. Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans les espaces publics pour les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

« Les équipements communautaires tels que les planchodromes offrent des espaces permettant aux personnes de tous âges de développer leurs compétences, de participer à des activités saines et de créer des relations amicales. En investissant dans des espaces publics communs comme le nouveau planchodrome de la Westshore Parks and Recreation Society, le gouvernement du Canada aide les Britanno-Colombiens à rencontrer leurs voisins, à accueillir à nouveau des visiteurs et à bâtir des collectivités solides pour l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Depuis octobre 2015, les collectivités de Westshore, qui comptent près de 84 000 résidents, ne disposaient d'aucun équipement récréatif essentiel pour les jeunes. Nous sommes maintenant en mesure d'aller de l'avant avec nos plans de création d'un espace polyvalent de 13 000 pieds carrés pour nos jeunes, et ce, en collaboration avec les utilisateurs et nos collectivités. La santé mentale et la santé physique sont intimement liées, surtout chez les jeunes. Grâce à cette nouvelle infrastructure, nous aurons à nouveau un lieu de rassemblement sûr où les jeunes pourront socialiser, faire de l'activité physique et acquérir de la confiance en eux tout en développant leurs compétences. En tant que présidente du conseil d'administration de West Shore Parks & Recreation, je suis ravie de cette annonce et incroyablement fière de notre personnel qui a fait preuve de persévérance et de ténacité pour nous mener à ce résultat. »

- Kyara Kahakauwila, présidente du conseil d'administration de la Westshore Parks and Recreation Society

PacifiCan est l'agence de développement économique régional du gouvernement du Canada consacrée à la Colombie-Britannique.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés soutient deux grands volets d'activités afin que les collectivités puissent :

adapter les espaces et les biens communautaires pour que ceux-ci puissent être utilisés de manière sécuritaire dans le respect des directives de santé publique locales;



bâtir ou améliorer des espaces communautaires pour encourager les Canadiens à s'engager de nouveau dans leurs collectivités et leurs régions et à les explorer.

Les bénéficiaires suivants sont admissibles :

organismes sans but lucratif;



administrations rurales, municipales ou régionales;



communautés et groupes autochtones;



organismes du secteur public qui offrent des infrastructures de type municipal.

La priorité pourrait être accordée aux projets qui encouragent la participation de groupes sous-représentés et qui prennent en considération les défis uniques des collectivités rurales et éloignées.

