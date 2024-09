BLIND RIVER, ON, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Plus de 1 kilomètre de trottoir à Blind River a été amélioré grâce à un investissement de 300 000 $ du gouvernement fédéral.

L'investissement consenti dans le cadre du Fonds pour le transport actif a permis de rendre un tronçon de trottoir de 1,3 kilomètre à Blind River conforme aux normes de sécurité et d'accessibilité favorisant les déplacements actifs. Le nouveau trottoir relie maintenant la collectivité et offre un itinéraire accessible aux entreprises et aux écoles locales, en plus d'améliorer la sécurité des piétons le long de la route 17.

« L'annonce d'aujourd'hui souligne l'importance du transport actif dans les collectivités nordiques du Canada. Ce trottoir amélioré offre aux résidents et aux touristes une voie sûre et accessible qui les encourage à être actifs et les relie aux entreprises locales, aux hôtels et à la merveilleuse collectivité de Blind River. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Ville de Blind River souhaite remercier le gouvernement du Canada pour son investissement dans son projet, qui a permis de rendre plus sûrs les déplacements des piétons et des usagers d'appareils de mobilité vers les entreprises, les écoles et les services. Le financement a permis à Blind River de réaliser en une seule saison plus de dix ans de travaux de réfection de trottoirs. Merci de nous aider à promouvoir notre culture Stay, Play, Live! »

Sally Hagman, mairesse de Blind River

Le gouvernement fédéral investit 300 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution de la ville de Blind River s'élève à 508 261 $.

s'élève à 508 261 $. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, renforcer l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et aux mêmes possibilités, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Nous acceptons actuellement les déclarations d'intérêt pour les ententes pour les régions métropolitaines et le financement de base. Visitez le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada pour en savoir plus.

Les mesures de renouvellement de la Ville de Blind River sont également soutenues par un investissement fédéral de 1 999 800 $ dans la modernisation des infrastructures d'approvisionnement en eau potable dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le Canada et l' Ontario investissent dans 144 projets d'infrastructures communautaires liés à l'eau .

