La Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française : l'outil indispensable qui répond à toutes vos questions sur le français!

MONTRÉAL, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'Office québécois de la langue française lance une campagne de promotion visant à faire connaître la Vitrine linguistique.

Cette plateforme permet la recherche simultanée dans le Grand dictionnaire terminologique (GDT) et dans la Banque de dépannage linguistique (BDL), deux outils consultés par des millions d'internautes chaque année. Elle donne accès à des centaines de milliers de termes français liés à des domaines spécialisés et aux définitions correspondantes, et elle fournit des réponses aux questions concernant la grammaire, la syntaxe, la ponctuation, les emprunts à l'anglais et plusieurs autres sujets liés à la rédaction.

De plus, le contenu du Français au bureau se trouve entièrement dans la Vitrine linguistique, dans laquelle les articles portant sur la lettre et le courriel ont été actualisés.

La Vitrine linguistique propose également une vue d'ensemble des services linguistiques offerts par l'Office, des vocabulaires thématiques utiles pour la francisation des milieux de travail, des ressources destinées aux personnes apprenantes du français et des activités pédagogiques pour le milieu de l'éducation. Elle contient aussi des chroniques, des contenus à télécharger, tels des aide-mémoire et des modèles de lettres et de courriels, ainsi que des pages informatives sur des sujets variés, comme la néologie.

Citation

« La langue française est une priorité pour notre gouvernement. Nous devons la protéger et la valoriser. La protection du français passe notamment par la qualité de la langue et l'accès à de la terminologie pour franciser les milieux de travail. La Vitrine linguistique est un outil de référence essentiel pour les entreprises, le milieu de l'éducation et la population. Elle leur permet d'utiliser des termes français et de produire des communications de qualité. Les outils linguistiques de l'Office sont une référence dans la francophonie et sont utilisés au-delà des frontières du Québec. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

Faits saillants

Mise en ligne à l'été 2022, la Vitrine linguistique permet la recherche simultanée dans le Grand dictionnaire terminologique (GDT) et la Banque de dépannage linguistique (BDL).

(GDT) et la (BDL). Elle donne notamment accès à une centaine de vocabulaires thématiques spécialisés portant, par exemple, sur la sécurité informatique, l'intelligence artificielle, le commerce électronique, l'enseignement à distance et le télétravail, la santé mentale ou l'oncologie.

En 2021-2022, plus de 1,8 million d'internautes ont eu recours au GDT, consultant plus de 15 millions de pages.

En 2021-2022, plus de 4,4 millions d'internautes ont eu recours à la BDL, consultant plus de 14,7 millions de pages.

Le GDT et la BDL sont consultés au-delà des frontières du Québec, notamment en Europe et en Afrique.

Liens connexes

Site Web de la Vitrine linguistique : https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca.

Site Web de l'Office québécois de la langue française : www.oqlf.gouv.qc.ca.

Service gratuit d'assistance linguistique et terminologique Immé[email protected], destiné au personnel des médias et accessible au 1 866 275-0191 ou à l'adresse [email protected] .

. Formulaire d'inscription à L'infolettre linguistique, qui fournit de l'information au sujet des nouveautés de l'Office en matière d'outils et de services linguistiques.

Facebook/OQLF.QC Instagram/OQLF.QC Twitter/OQLF

SOURCE Office québécois de la langue française

Renseignements: Chantal Bouchard, Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]