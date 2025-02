Conseil scientifique de Drummondville à l'action : des priorités ambitieuses pour 2025

DRUMMONDVILLE, QC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Le conseil scientifique, mis en place grâce à un partenariat entre l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), la Ville de Drummondville et Drummond économique, passe à l'action en 2025 ! Avec des objectifs clairs, cette équipe d'experts se penchera sur des actions concrètes selon leurs trois grands axes de recherche pour façonner un avenir plus durable et innovant pour Drummondville.

De gauche à droite : M. Laurin, M. Proulx, Mme Lacoste, M. Gagnon et M. Kelouwani. (Groupe CNW/Ville de Drummondville)

Ce conseil rassemble des professeurs et scientifiques chevronnés : Raphaël Proulx (sciences de l'environnement), Sousso Kelouwani (génie mécanique) et Frédéric Laurin (finance et économique). Cette année, leur mission s'annonce chargée, avec des initiatives stratégiques touchant à la transition énergétique, au développement économique durable et circulaire et à la transition écologique.

« Grâce à cette collaboration unique, Drummondville se positionne à l'avant-garde des villes qui misent sur la science pour éclairer leurs décisions. Les travaux du conseil scientifique nous permettront d'agir avec une vision stratégique et durable pour le développement de notre territoire, car l'innovation et la transition énergétique sont des enjeux clés pour la compétitivité des entreprises d'ici », a affirmé Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville.

« Notre but est mieux structurer nos réflexions afin de prendre des décisions en connaissance des faits sur les meilleures pratiques et de ce que la science peut nous offrir pour nuancer nos positions. Par leur apport, nous serons en mesure d'identifier des angles morts pouvant avoir des impacts négatifs ou explorer des pistes innovantes nous permettant de favoriser l'atteinte de notre plein potentiel comme collectivité », a ajouté Gerry Gagnon, directeur général de Drummond économique.

« À l'UQTR, nous croyons fermement que la science doit être au cœur des décisions qui façonnent nos collectivités. Ce conseil scientifique incarne cette conviction, en unissant l'expertise de nos professeurs aux ambitions de Drummondville pour un avenir durable, innovant et prospère. Ensemble, nous transformons les idées en actions concrètes qui bénéficieront à la région et inspireront le Québec tout entier », a souligné Christian Blanchette, recteur de l'UQTR.

Soulignons que Drummondville est l'une des premières villes à compter sur une communauté d'experts scientifiques de cette nature. Rappelons que ce conseil scientifique joue un rôle consultatif en étant une courroie de transmission des savoirs et des connaissances produites dans le milieu de la recherche universitaire auprès des intervenants de la Ville et de Drummond économique. La Ville de Drummondville et Drummond économique ont identifié ces domaines puisque les enjeux de la transition énergétique et écologique, de la protection de l'environnement et du développement économique durable et circulaire, du manufacturier intelligent et des énergies à faibles émissions sont cruciaux pour le futur de la région.

Actions prioritaires par axe de recherche

Développement économique durable et circulaire

Développement d'une charte industrielle incluant une grille d'évaluation pour mesurer leur impact environnemental, économique et social.

Transition énergétique et manufacturier intelligent

Planification de la transition énergétique en s'inspirant des meilleures pratiques internationales, et évaluation des différentes solutions et des stratégies pour augmenter la résilience énergétique, tout en garantissant la viabilité économique des entreprises.

Transition écologique et développement durable

Élaboration d'une stratégie afin d'améliorer la connectivité écologique sur le territoire et conception d'une grille de priorisation pour la conservation des milieux naturels, avec un accent particulier sur les écosystèmes rares.

SOURCE Ville de Drummondville

Informations : Anne-Elisabeth Benjamin, Conseillère en communications - relations publiques, Service des communications, Ville de Drummondville, 819 470-6678, [email protected]