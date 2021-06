« Au Québec, il y a peu de recherches sur les relations entre personnes autochtones et non autochtones dans les espaces urbains, ce qui rend ce projet assez unique », lance Stéphane Guimont Marceau, professeure à l'INRS et chercheuse principale du projet.

Le projet, qui a débuté à Montréal en 2019, s'étendra à plusieurs villes au Québec grâce à une subvention d'un montant de 95 427 $ que l'équipe s'est récemment vue octroyer par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH).

Sensibiliser pour combattre les préjugés

Au total, ce sont 1000 Montréalaises et Montréalais non autochtones qui ont répondu à un sondage visant à cerner leurs représentations sociospatiales concernant les peuples autochtones, ainsi que les lieux qu'elles et ils associent à cette population. Des groupes de discussion ont également été menés entre juin 2020 et février 2021. Les participantes et participants de ces groupes ont ensuite pris part à des ateliers de sensibilisation donnés par de jeunes ambassadrices et ambassadeurs de Mikana.

« Avec cette recherche, nous désirons nous attaquer à la méconnaissance et aux préjugés des populations allochtones qui affectent négativement nos relations et trouver des pistes de solution en termes de lieux, de rencontres positives, de cohabitation et d'autochtonisation des villes. Les personnes autochtones ont le droit d'être dans une ville dans laquelle elles se sentent chez elles et en sécurité », lance Widia Larivière, cofondatrice et directrice générale de Mikana, qui a pour mission d'œuvrer au changement social en sensibilisant différents publics sur les réalités et les perspectives des peuples autochtones.

« Nous avons constaté la présence de représentations plutôt positives ou dénotant une meilleure connaissance des réalités, des communautés et des Nations autochtones, ajoute la professeure Guimont Marceau. Par contre, certaines représentations négatives et stigmatisantes, issues d'événements historiques ou d'une méconnaissance, semblent toujours bien ancrées dans la population. »

L'autre volet de la recherche s'est fait auprès de personnes autochtones dans une perspective de cocréation utilisant les approches autochtones de la recherche.

« Nous avons rassemblé des personnes autochtones qui étaient intéressées à participer à des cercles de partage et à nous faire part de leurs récits. L'idée était, pour celles et ceux qui le souhaitaient, de nous parler de leurs expériences et de leurs analyses des espaces et des relations avec les populations allochtones à Montréal », explique Widia Larivière.

Les espaces urbains comme « moteurs » de changements

« C'est beaucoup dans les milieux urbains que les changements se produisent actuellement. Près de 70 % de la population active autochtone vit en ville », lance la professeure Guimont Marceau, qui s'intéresse aux relations sociales dans l'espace et au rôle que les espaces jouent dans les processus d'exclusion et d'inclusion.

Les résultats préliminaires de cette recherche collaborative soulignent la présence d'une volonté de rapprochement et de compréhension vis-à-vis des peuples autochtones. Selon l'équipe de recherche, ils font aussi ressortir que cette ouverture cohabite avec des représentations négatives, un manque de lieux de rencontre dans la ville et un accès restreint aux personnes autochtones et à leurs récits.

« Nous souhaitons sensibiliser les différents publics aux réalités et aux perspectives des peuples autochtones. Au-delà des objectifs scientifiques, il faut que cette recherche ait des effets sociaux et politiques concrets », conclut la professeure Guimont Marceau.

En plus de Stéphane Guimont Marceau et de Widia Larivière, les personnes ayant collaboré au projet « Renégociation des relations entre personnes autochtones et non autochtones au Québec : espaces urbains et représentations sociales entre tension et réconciliation » sont Elisa Cohen-Bucher coordonnatrice de Mikana, la professeure de l'INRS Magalie Quintal-Marineau (cocandidate), la chercheuse postdoctorale de l'INRS Marie-Eve Drouin-Gagné, Thomas Saïas de l'Université du Québec à Montréal, en plus de toute une équipe d'auxiliaires de recherche des 1er, 2e et 3e cycles, dont des étudiantes autochtones.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

À propos de Mikana

Mikana, qui signifie chemin en langue Anishinabe, est un organisme autochtone sans but lucratif qui a pour mission d'œuvrer au changement social en sensibilisant différents publics sur les réalités et perspectives des peuples autochtones. Cette initiative résulte d'une réflexion d'agir concrètement contre le racisme et la discrimination envers les peuples autochtones et contribue à briser les barrières entre le monde autochtone et le monde allochtone. Nous reconnaissons que le bureau de Mikana est situé en territoire autochtone non-cédé et nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux que nous occupons.

