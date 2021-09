La Ville entérine les ententes de principe renouvelant les conventions collectives avec le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) et le Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal

MONTRÉAL, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer l'approbation des ententes de principe pour renouveler les conventions collectives des cols blancs, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025, et celle des scientifiques à pratique exclusive de Montréal, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023. Ces ententes contribueront à l'amélioration et à l'efficacité de l'organisation du travail de la Ville, tout en permettant l'attraction, la mobilisation et la rétention de talents.

« Je me réjouis de la signature de ces deux conventions collectives. Celles-ci démontrent notre grande reconnaissance de l'importance du travail de nos employés. Elles visent aussi à faire en sorte que l'offre de rémunération globale de la Ville soit juste et équitable, dans le respect des finances de la Ville. Nous avons pu entériner ces ententes de principe grâce à l'écoute et à l'ouverture des deux syndicats. Je tiens à saluer le travail des équipes de négociations grâce à qui nous aurons un climat de travail stable et harmonieux pour les prochaines années », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Dans le contexte actuel, alors qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre à travers le pays, il était important pour nous d'offrir des conditions de travail attrayantes, justes et équitables aux employé-es de la Ville de Montréal. Nous sommes très satisfaits de ces nouvelles ententes qui conviennent à toutes les parties. Nous avons travaillé fort pour implanter une culture de partenariat avec les employé-es, où les gains de productivité et d'efficacité se gagnent avec la mobilisation. Ces deux nouvelles conventions collectives en sont un exemple manifeste. Notre administration aura réussi un tour de force en renouvelant sept conventions collectives », a ajouté Benoit Dorais, président du comité exécutif et responsable des ressources humaines de la Ville de Montréal.

Les grandes lignes des ententes

L'entente de principe intervenue le 8 juillet dernier avec le Syndicat des fonctionnaires municipaux prévoit des augmentations économiques d'au moins 13 % sur 7 ans, compte tenu que les 2 dernières années d'augmentations économiques fluctuent selon l'IPC MTL. Elle prévoit également de maintenir le partage des coûts des régimes d'assurance collective, une meilleure conciliation travail-famille et l'atteinte du salaire minimum à 15 $ pour les employé-es cols blancs. Le texte a été entériné par le comité exécutif de la Ville de Montréal lors de la séance du 15 septembre et par le Syndicat lors de son assemblée générale du 7 septembre.

L'entente de principe intervenue le 28 juillet 2021 avec le Syndicat des scientifiques prévoit notamment une refonte de la structure salariale, des augmentations économiques de 11,75 % sur 6 ans ainsi que la création d'une nouvelle banque de congés pour le mieux-être des employé-es. L'entente de principe a été entérinée par le comité exécutif de la Ville de Montréal lors de la séance du 15 septembre et par le syndicat lors de son assemblée générale du 28 juillet.

