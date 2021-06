La Ville dépose une offre globale aux scientifiques

MONTRÉAL, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a déposé plus tôt aujourd'hui une offre globale au Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (SPSPEM).

Le 17 juin dernier, le syndicat a effectué un retour sur plusieurs sujets en suspens, tel que souhaité depuis plusieurs jours par les représentants de la Ville. Cette offre globale, déposée aujourd'hui, donne suite à cette avancée faite par le syndicat.

« La Ville met tout en œuvre afin de conjuguer le respect de la capacité de payer des contribuables montréalais avec la nécessité de reconnaître le travail et les compétences de nos employés et employées. Notre proposition comporte une refonte complète de la structure salariale des scientifiques, un geste important qui va dans la direction des préoccupations syndicales tout en respectant le cadre budgétaire municipal. Nous espérons que cette démarche permettra aux scientifiques de mettre fin à la grève », affirme Benoit Dorais, président et responsable des finances, du capital humain, des affaires juridiques, de l'évaluation foncière et de la performance organisationnelle au comité exécutif de la Ville de Montréal.

La Ville de Montréal valorise et privilégie le recours à l'expertise de ses employés chaque fois que cela est possible. Lors du renouvellement de la convention collective en juin 2016, la Ville comptait 440 scientifiques, dont 400 ingénieurs. Elle compte maintenant 546 scientifiques, dont 520 ingénieurs, ce qui représente une augmentation de 30 % d'ingénieurs.

La convention collective liant la Ville et le SPSPEM est échue depuis le 31 décembre 2017. Après une trentaine de séances de négociation et considérant l'impasse sur les sujets monétaires, pour lesquels le Syndicat présente des demandes importantes, la Ville de Montréal a procédé à une demande de médiation le 26 février 2021. En effet, en plus des augmentations économiques prévues au cadre financier de la Ville, le Syndicat demande, notamment, un ajustement additionnel de 11 % à titre de rattrapage ainsi qu'une demande unique représentant 15 % de la masse salariale actuelle pour compenser les bénéfices perdus sur lesquels les parties s'étaient entendues lors du renouvellement de la convention collective en 2016.

« Nous espérons que les scientifiques analyseront notre proposition avec ouverture et en considération de la capacité de payer des contribuables montréalais, qui ont été durement ébranlés par la crise sanitaire actuelle. Il est irréaliste de penser que la Ville peut accorder un rattrapage salarial de l'ordre de 11 % alors que nos analyses ne justifient aucun rattrapage », ajoute M. Dorais.

Le Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal a déclenché une grève générale illimitée le 2 juin 2021. Les services essentiels à la population sont toutefois maintenus.



