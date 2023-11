La Ville décerne le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2023 et le Grand Prix du livre de Montréal 2023

Par le Grand prix du livre de Montréal, la Ville de Montréal reconnaît le talent des autrices et des auteurs de langues française et anglaise et contribue à sensibiliser la population à la littérature québécoise, en mettant en valeur une œuvre nouvellement parue dont la facture et l'originalité se révèlent exceptionnelles.

Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2023

La Ville de Montréal octroie cette année le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2023 et la bourse de 5 000 $ qui y est assortie au roman Le garçon aux pieds à l'envers, de François Blais. Il s'agit d'une œuvre touchante qui pourra résonner chez tous les types de publics. Son histoire, bien ficelée et adroitement réfléchie, propose des réflexions intéressantes et différentes sur l'amitié, comme l'a indiqué le jury.

Grand Prix du livre de Montréal 2023

La Ville de Montréal octroie cette année le Grand Prix du livre de Montréal et la bourse de 15 000 $ qui y est assortie à Andréane Frenette-Vallières pour son oeuvre Tu choisiras les montagnes, un essai poétique qui, comme mentionné par les Éditions du Noroît, crée un dialogue entre les études féministes et les poétiques de la nature, pour explorer le retrait comme moyen de survie, comme tentative de soigner la blessure afin d'habiter à nouveau le corps et l'écriture. Le jury a été conquis par la qualité de l'œuvre, son originalité et la profondeur des expériences qu'elle raconte.

« Encore une fois cette année, les Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal et le Grand Prix du livre de Montréal nous font découvrir des œuvres littéraires d'exception, qui font de Montréal un territoire culturel abondant et diversifié, à l'image de la métropole. Avec ces prix, la Ville contribue à la valorisation des réalisations des auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices jeunesse et adulte du territoire montréalais. Ces prix permettent aussi de sensibiliser la population montréalaise à la littérature québécoise, en mettant en valeur des œuvres littéraires dont la facture et l'originalité se révèlent exceptionnelles », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

La Ville remercie les membres du jury du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2023, formé de quatre bibliothécaires du réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal, ainsi que les membres du jury du Grand Prix du livre de Montréal 2023, composé d'Arianne Des Rochers, Daniel Grenier, Ayavi Lake et Mauricio Segura, sous la présidence de Carole David.

