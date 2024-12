La Ville décerne le Grand Prix du livre de Montréal 2024 à Élise Turcotte pour son œuvre Autoportrait d'une autre

MONTRÉAL, le 11 déc. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière de remettre, cette année, le Grand Prix du livre de Montréal et la bourse de 15 000 $ qui y est assortie à Élise Turcotte pour son œuvre Autoportrait d'une autre, décrite par les éditions Alto comme « une conversation impossible sur l'art, la folie, l'exil, la pensée et la mort ». Pour l'occasion, l'autrice a reçu une reliure de son œuvre, réalisée cette année par l'atelier de reliure moderne Delphine Platten.

© Justine Latour

Autoportrait d’une autre, d'Élise Turcotte, Éditions Alto, Récit (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) Autoportrait d’une autre, d'Élise Turcotte, Éditions Alto, Récit (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

© Paul Cupido

Élise Turcotte devient la cinquième personne à remporter pour la deuxième fois le Grand Prix du livre de Montréal depuis sa création en 1965. Elle avait reçu les honneurs pour Guyana (Leméac, 2011).

L'autrice est poète, nouvelliste et romancière et ses œuvres ont été maintes fois récompensées par différents prix littéraires québécois. Élise Turcotte est la lauréate du prix Athanase-David 2024, la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable à la littérature québécoise. Elle a remporté le Prix littéraire du Gouverneur général pour son roman La maison étrangère (Leméac, 2002), ainsi que le prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec pour L'apparition du chevreuil (Alto, 2019).

Autoportrait d'une autre est une histoire intime et familiale, qui s'esquisse et qui croise l'histoire culturelle et intellectuelle des années 1960, 1970 et 1980. Elle a su toucher le jury. Il s'agit d'une exploration de soi très habilement tournée vers l'autre, dans une écriture fluide et envoutante. L'autrice cherche à raviver la mémoire d'une femme dont la vie ne doit pas être oubliée, dans une sorte d'enquête qui ne sera jamais véritablement résolue.

« Avec une grande liberté d’écriture, l’autrice cherche à raviver la mémoire d’une femme dont la vie ne doit pas être oubliée, une enquête qui ne sera jamais véritablement résolue. L’histoire intime et familiale qui s’esquisse croise l’histoire culturelle et intellectuelle des années 60, 70 et 80. Il s’agit d’une exploration de soi très habilement tournée vers l’autre dans une écriture fluide et envoutante. Une généalogie de la tristesse investie d’un élan vital de fait de complicités, d’inquiétude et d’espoir », a déclaré Carole David, présidente du jury, poète et romancière.

« Le Grand Prix du livre de Montréal est une occasion de célébrer la richesse et la diversité de notre patrimoine littéraire. Cette année, nous avons l'honneur de reconnaître Élise Turcotte pour son œuvre Autoportrait d'une autre, qui nous offre une réflexion profonde sur notre humanité et notre histoire collective. En tant que métropole culturelle, Montréal est fière de soutenir les talents littéraires qui font rayonner la langue française, enrichissent notre culture et inspirent la collectivité », a exprimé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le Grand Prix du livre de Montréal témoigne du leadership de la Ville dans la promotion de l'excellence culturelle et littéraire. Autoportrait d'une autre d'Élise Turcotte est une œuvre remarquable par sa profondeur et sa poésie, qui nous rappelle le pouvoir de la littérature dans la construction d'une société plus éclairée et empathique. Ce prix contribue à propulser Montréal comme véritable métropole culturelle. C'est un privilège de célébrer et de soutenir des autrices et des auteurs qui font rayonner notre ville. Je félicite Élise Turcotte dont l'oeuvre se distingue pour la deuxième fois dans le cadre du Grand Prix du livre », a souligné la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus.

La Ville remercie les membres du jury 2024, composé de Daniel Grenier, Marie-Pascale Huglo, Josianne Létourneau, Luba Markovskaia et Akos Verboczy, sous la présidence de Carole David.

Elle félicite également les quatre finalistes, qui remportent une bourse de 1 000 $.

Découvrez l'oeuvre gagnante et les œuvres finalistes en cliquant ici.

