Le gouvernement du Canada reconnaît que de nombreux espaces publics appréciés sont restés inoccupés pendant que les Canadiens prenaient des précautions pour rester en sécurité. La modernisation des infrastructures communautaires existantes et la construction de nouveaux biens publics aideront les villes et les villages canadiens à offrir un meilleur accès aux programmes et aux installations de loisirs tout en stimulant leur vitalité économique.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de 750 000 $ au titre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) destiné à la Ville de Victoria.

Ce financement soutient la revitalisation d'une voie de transport principale du centre-ville, pour attirer davantage de touristes, de visiteurs et de nouvelles entreprises dans le nouveau quartier des arts et de l'innovation de Victoria. Le projet comprend l'installation de pistes cyclables protégées, de passages pour piétons, de feux de circulation, de bancs publics, d'œuvres d'art et d'aménagements paysagers le long de la rue Government, de l'avenue Pandora à la rue Gorge. Cet investissement permettra de soutenir le développement de quartiers mixtes connectés et d'offrir des moyens de transport plus sûrs aux résidents et aux familles.

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Il fournit 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional (ADR) du Canada pour leur permettre d'investir dans des projets de construction et d'amélioration des infrastructures communautaires. Le gouvernement du Canada est déterminé à revitaliser les espaces publics pour les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Ce faisant, il stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Cette initiative démontre l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. Nous avons contribué à remettre les petites et moyennes entreprises sur la voie de la reprise. Il est maintenant temps d'investir dans les espaces publics communs qui réuniront les gens en toute sécurité et aideront les collectivités à croître et à prospérer dans l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Nous sommes très reconnaissants au gouvernement fédéral d'avoir investi, par l'intermédiaire de PacifiCan, dans le quartier des arts et de l'innovation de la ville. Ce projet a transformé la rue Government et a permis d'apporter d'importantes améliorations en matière de sécurité routière, de renouvellement des biens et d'aménagement des lieux, ce qui renforce notre économie et accroît notre résilience en tant que capitale. »

- Lisa Helps, mairesse de Victoria

Faits en bref

Le financement du FCRC soutient deux grands volets d'activités afin que les collectivités puissent :

adapter les espaces et les biens communautaires pour que ceux-ci puissent être utilisés de manière sécuritaire dans le respect des directives de santé publique locales;



bâtir ou améliorer des espaces communautaires pour encourager les Canadiens à s'engager de nouveau dans leurs collectivités et leurs régions et à les explorer.

Les bénéficiaires admissibles comprennent les organisations à but non lucratif, les administrations rurales, municipales ou régionales, les groupes et communautés autochtones et les organismes du secteur public qui fournissent des infrastructures de type municipal.

La priorité pourrait être accordée aux projets qui encouragent la participation de groupes sous-représentés et qui prennent en considération les défis uniques des collectivités rurales et éloignées.

Liens connexes

Restez branché

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Renseignements: Haley Hodgson, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Développement économique, [email protected]; Ben Letts, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378, ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3338