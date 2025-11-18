La Ville de Saint-Eustache est l'une des lauréates de la neuvième édition du Prix À part entière

DRUMMONDVILLE, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec félicite la Ville de Saint-Eustache, lauréate du Prix À part entière 2025 dans la catégorie « Municipalités, MRC et autres communautés ». Les lauréates et lauréats ont été dévoilés aujourd'hui dans le cadre d'une cérémonie animée par madame Camille Chai, au Monastère des Augustines à Québec.

En plus de se voir attribuer une bourse de 5 000 $, la Ville de Saint-Eustache a reçu un trophée en bronze pour souligner son engagement à l'égard de la participation sociale des personnes handicapées.

De gauche à droite : Michel Lamontagne, Gabriel Thauvette-Alix, Éric Thériault et Jennifer-Ann Ayre (Groupe CNW/Office des personnes handicapées du Québec)

Ville de Saint-Eustache - Adapter son milieu pour valoriser les talents

La Ville de Saint-Eustache travaille avec l'organisme La Libellule pour offrir des emplois valorisants à des adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Au départ, ces emplois concernaient surtout des tâches d'appariteurs lors d'événements. Le projet a ensuite évolué pour inclure un service de conciergerie à la Maison du citoyen.

Soutenu par le syndicat et plusieurs services municipaux, ce projet aide à briser les préjugés. Il reconnaît les employés handicapés comme des professionnels. Il favorise aussi leur épanouissement en leur offrant un environnement de travail adapté et un accompagnement régulier.

Par cette démarche, la Ville de Saint-Eustache démontre qu'elle s'engage concrètement pour l'égalité des chances. Elle fait de son milieu de travail un modèle d'ouverture et de respect.

Si vous souhaitez visionner la vidéo de présentation de la Ville de Saint-Eustache, visitez la section Web des lauréates et lauréats du Prix À part entière sur Québec.ca.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées;

Il s'agit de la neuvième édition. Ce prix est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec;

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est le collaborateur de cette édition du Prix À part entière;

Les lauréates et lauréats ont été sélectionnés par un jury qui était animé par monsieur Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Ce jury était composé des personnes suivantes : Monsieur Stéphane Laporte, auteur, producteur et porte-parole du Prix depuis 2012; Monsieur Patrick Paulin, président de l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH); Madame Christine Poulin, présidente chez Immigration Élite Canada et ancienne conseillère municipale de Montréal; Monsieur Jean-François Collard, président-directeur général adjoint de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ); Madame Patricia Paquin, entrepreneure et propriétaire des restaurants Chez Cheval et mère d'un garçon autiste; Monsieur Steve Leblanc, directeur général du Regroupement d'organismes de promotion pour personnes handicapées - région Mauricie et membre du conseil d'administration de l'Office.



Liens connexes :

Site Web de l'Office : www.ophq.gouv.qc.ca

Page Facebook de l'Office : https://www.facebook.com/Officepersonneshandicapees

Chaîne YouTube de l'Office : https://www.youtube.com/c/officedespersonneshandicapeesduquebec

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

Source :

Karine Lesage

Relationniste médias

Office des personnes handicapées du Québec

819 314-3549

Communications et entrevues

Mélissa Roy

Roy & Turner Communications

Mobile : 514 622-7255

[email protected]

SOURCE Office des personnes handicapées du Québec