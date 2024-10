La Ville de Rivière-Rouge se vide de son personnel

RIVIÈRE-ROUGE, QC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Les 47 cols bleus et cols blancs de la Ville de Rivière-Rouge sont sans convention collective depuis le 1er janvier 2024. Après sept rencontres de négociation, il y a impasse au sujet d'enjeux monétaires.

« Les syndiqués de la Ville de Rivière-Rouge désirent des conditions de travail concurrentielles avec ce qui est offert dans la région des Laurentides. Plus de 15 % d'entre eux ont quitté leur emploi depuis les derniers mois et le recrutement est très compliqué compte tenu des conditions salariales non satisfaisantes », souligne Stéphane Paré, conseiller syndical au SCFP.

Le 2 octobre, les membres de la section locale SCFP 2867 ont donné un mandat unanime d'instaurer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève au moment jugé opportun.

Les prochaines dates de négociation sont les 15 et 16 octobre. Le comité de négociation syndical sera en attente d'une nouvelle position du conseil municipal.

