Le gouvernement du Canada investit dans toute la Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires et bâtir des collectivités dynamiques

NEW WESTMINSTER, BC, le 1 sept. 2022 /CNW/ - Les espaces publics communs sont au cœur des collectivités partout au pays. Ils rassemblent des gens de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent les économies locales. À New Westminster, comme dans de nombreux autres endroits au Canada, la collectivité est prête à accueillir à nouveau les résidents et les visiteurs pour leur offrir des installations communautaires et des espaces publics améliorés.

Le gouvernement du Canada reconnaît que de nombreux espaces publics appréciés sont restés inoccupés pendant que les Canadiens prenaient des précautions pour rester en sécurité. La modernisation des infrastructures communautaires existantes et la construction de nouveaux biens publics aideront les villes et les villages canadiens à offrir un meilleur accès aux programmes et aux installations de loisirs tout en stimulant leur vitalité économique.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de 209 652 $ au titre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) destiné à la Ville de New Westminster.

Ce soutien a permis à la Ville de New Westminster de revitaliser le Riverside Adventure Park en modernisant l'aire de jeux et en ajoutant des équipements et des sentiers pavés à usages multiples. Il s'agit des premières améliorations apportées au parc depuis 1995. La nouvelle infrastructure profitera à toute la collectivité, notamment à deux garderies locales, en leur offrant un espace sûr et accessible pour les activités récréatives et sociales en plein air.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés a été lancé en juin 2021. Le FCRC alloue 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional du Canada pour qu'elles investissent dans des espaces publics communs et inclusifs. À mesure que les restrictions en matière de santé publique s'assouplissent, le gouvernement du Canada reste déterminé à investir dans les espaces publics pour les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Ces projets stimuleront les économies locales, créeront des emplois et amélioreront la qualité de vie des Canadiens.

« En investissant dans des espaces publics communs comme le River Adventure Park de la ville de New Westminster, le gouvernement du Canada aide les Britanno-Colombiens à renouer avec leurs voisins, à accueillir à nouveau des visiteurs et à bâtir des collectivités solides pour l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« La Ville de New Westminster est reconnaissante au gouvernement du Canada de son soutien à la revitalisation du Riverside Adventure Park. Ce financement nous a permis de créer un parc offrant un meilleur accès et des commodités améliorées, inclusif pour les enfants de tous âges et de toutes capacités et dont le quartier et toute la collectivité pourront profiter. »

- Jonathan Cote, maire de la Ville de New Westminster

Faits en bref

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés soutient deux grands volets d'activités afin que les collectivités puissent :

adapter les espaces et les biens communautaires pour que ceux-ci puissent être utilisés de manière sécuritaire dans le respect des directives de santé publique locales;



bâtir ou améliorer des espaces communautaires pour encourager les Canadiens à s'engager de nouveau dans leurs collectivités et leurs régions et à les explorer.

Les bénéficiaires suivants sont admissibles :

organismes sans but lucratif;



administrations rurales, municipales ou régionales;



communautés et groupes autochtones;



organismes du secteur public qui offrent des infrastructures de type municipal.

La priorité pourrait être accordée aux projets qui encouragent la participation de groupes sous-représentés et qui prennent en considération les défis uniques des collectivités rurales et éloignées.

