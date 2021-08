Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi d'un montant pouvant atteindre 116 200 dollars provenant du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone pour soutenir le projet d'efficacité énergétique et de remplacement de combustible de la Ville de Mount Pearl. Ce financement fait partie des 4,8 millions de dollars destinés à soutenir 13 projets d'action climatique à Terre-Neuve-et-Labrador qui ont été annoncés par le Canada et la province le 19 mai 2021. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador verse également 96 800 dollars à l'appui de cette initiative. Cet investissement provient du fonds provincial du défi des changements climatiques (Climate Change Challenge Fund).

Ce projet comprend la modernisation du bâtiment d'entretien des parcs de Travaux publics, par le remplacement de la chaudière à mazout par des pompes à chaleur électriques, et la mise à niveau des véhicules de la Ville avec l'installation d'une technologie qui améliorera l'efficacité du parc de véhicules municipaux et de l'équipement mobile.

Les investissements dans les actions climatiques, comme ceux annoncés aujourd'hui, sont une façon de réaffirmer l'engagement du gouvernement du Canada de lutter contre les changements climatiques, de créer de bons emplois et d'assurer la croissance d'une économie propre.

« C'est grâce aux gains d'efficacité énergétique, notre "carburant secret", que nous parviendrons à dépasser nos objectifs climatiques. La Ville de Mount Pearl montre la voie en réduisant les émissions et en édifiant un avenir plus propre et plus prospère. C'est ainsi que nous arriverons à la carboneutralité d'ici 2050. »

- L'honorable Seamus O'Regan Jr, ministre des Ressources naturelles

« Soutenir des projets dans les collectivités, comme ces projets d'efficacité énergétique pour la Ville de Mount Pearl, fait partie de notre travail pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, stimuler l'innovation et la croissance propres et renforcer la résilience aux impacts des changements climatiques. Chaque mesure prise contribue au développement d'une économie verte, faisant progresser la province tant sur le plan environnemental qu'économique. »

- L'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador



« La Ville s'est engagée à trouver des solutions dans les dossiers de l'environnement et des changements climatiques au moyen d'une planification créative et proactive. En 2019, nous avons achevé notre plan d'action sur les changements climatiques, qui a fixé l'objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 4 p. 100 d'ici 2025, et de 25 p. 100 d'ici 2050. Aujourd'hui, nous prenons des mesures importantes pour réduire les effets des changements climatiques par la prévention de la pollution. La lutte contre les changements climatiques est un effort permanent et tous les ordres de gouvernement doivent en partager la responsabilité. Nous nous félicitons du soutien que notre ville a reçu pour convertir la chaudière à mazout du hangar du parc de Travaux publics en pompes à chaleur électriques et nous attendons avec intérêt les prochaines occasions de protéger nos environnements communs. »

- Dave Aker, maire de Mount Pearl

Faits en bref

Le fonds du défi des changements climatiques de Terre-Neuve-et- Labrador est un programme concurrentiel de subventions visant à financer des projets de réduction des gaz à effet de serre. Il soutient des projets d'investissement qui vont en ce sens. Le programme était ouvert aux organisations de toutes tailles - des grandes entreprises industrielles aux petites et moyennes entreprises - et à tous les secteurs - commerciaux, municipaux et sans but lucratif - ainsi qu'aux gouvernements et organisations autochtones.

est un programme concurrentiel de subventions visant à financer des projets de réduction des gaz à effet de serre. Il soutient des projets d'investissement qui vont en ce sens. Le programme était ouvert aux organisations de toutes tailles - des grandes entreprises industrielles aux petites et moyennes entreprises - et à tous les secteurs - commerciaux, municipaux et sans but lucratif - ainsi qu'aux gouvernements et organisations autochtones. Le fonds provincial du défi des changements climatiques recevra jusqu'à 19,9 millions de dollars du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement fédéral. Le montant allant jusqu'à 116 200 dollars annoncé aujourd'hui pour le projet fait partie d'un financement déjà annoncé.

Dans le cadre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada, Terre-Neuve-et- Labrador est admissible à un montant total d'environ 44,7 millions de dollars pour des programmes visant à réduire la pollution par le carbone et à renforcer l'économie.

