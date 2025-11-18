/R E P R I S E -- Avis aux médias - La mairesse, Soraya Martinez Ferrada, dévoilera la composition du nouveau comité exécutif de la Ville de Montréal/

MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, dévoilera la composition du nouveau comité exécutif de la Ville de Montréal, qui siégera pour la première fois sous la présidence de M. Claude Pinard ce 20 novembre.

Date : Le 18 novembre 2025



Heure : 11 h



Lieu : Le lieu de l'événement sera transmis seulement aux journalistes accrédités ayant

confirmé leur présence auprès de [email protected]

