/R E P R I S E --Avis aux médias - Séance de prises d'images entre la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault/

MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les membres des médias à une séance de prises d'images dans le cadre de la visite de la ministre des Affaires municipales du Québec, Geneviève Guilbault. L'événement ne prévoit pas de période de questions.

DATE : Mardi 18 novembre 2025



HEURE: 15 h 30



LIEU : 275, rue Notre-Dame E., Montréal, QC H2Y 4B7

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Chiara Wipfli, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]