La Ville de Montréal souligne l'exceptionnelle contribution de Georges Brossard, fondateur de l'Insectarium de Montréal

MONTRÉAL, le 26 juin, 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris ce matin le décès de M. Georges Brossard à l'âge de 79 ans. C'est à lui, grand entomologiste autodidacte, que Montréal doit la fondation de l'Insectarium.

« C'est grâce à Georges Brossard, qui a fait don en 1989 de sa fabuleuse collection de spécimens à la Ville de Montréal, que nous pouvons aujourd'hui faire comprendre l'importance des insectes sur notre écosystème et sur la préservation de la biodiversité à des millions de visiteurs. Son legs est d'autant plus important à l'heure où leur protection est devenue primordiale pour nos écosystèmes et même notre économie. L'équipe Espace pour la vie travaille très fort pour faire vivre la passion de Georges Brossard aux nombreux visiteurs qui auront prochainement l'occasion de redécouvrir ces fascinantes créatures dans un insectarium tout neuf qui leur rendra hommage », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la transition écologique et résilience, de l'Espace pour la vie et de l'agriculture urbaine.

« Sans l'extraordinaire contribution de Georges Brossard, l'Insectarium de Montréal n'aurait sans doute jamais vu le jour. C'est pour nous un grand honneur de poursuivre son travail avec une passion à l'image de son fondateur. Son legs est immense et son souvenir sera à jamais lié à la mission d'Espace pour la vie », a rappelé Charles-Mathieu Brunelle, directeur d'Espace pour la vie.

Humaniste, philanthrope engagé et grand passionné

Fils de cultivateur, Georges Brossard s'intéresse depuis sa tendre enfance au monde des insectes. Après son cours classique à l'Université d'Ottawa, l'étudiant en droit envisage de faire une thèse de doctorat sur les abeilles et de devenir professeur. Rappelé à l'ordre par ses professeurs, il entreprend de devenir notaire. À 25 ans Me Brossard ouvre son étude. Il pratiquera pendant 13 ans, mais il reste obsédé par son idée de créer un insectarium. C'est par amour des sciences naturelles et de l'environnement qu'il laisse la pratique notariale et qu'il se retire complètement, un 1er janvier à l'âge de 38 ans. Son épouse Suzanne le suit dans l'aventure.

Pour Georges Brossard « de tous les animaux sur terre, ce sont certainement les insectes qui rendent les plus grands services à l'homme. Ils produisent entre autres : le miel, la soie, la cire, la gomme laque et les teintures. Ils assurent la pollinisation des plantes. Et pourtant, ce sont les animaux les plus méprisés, les plus méconnus. On les pourchasse à coup d'insecticide et de fongicide ». Voilà pourquoi il souhaite les valoriser.

L'Insectarium, du rêve à la réalité

Georges Brossard s'est alors donné pour mission de bâtir sa collection en sillonnant la planète et en rêvant à un temple à la mémoire des insectes, avec des arrangements muséologiques modernes et dont les buts fondamentaux seraient d'abord éducationnels, scientifiques et culturels.

En 1989, possédant alors assez de spécimens pour créer un insectarium, il donne à la Ville de Montréal sa fabuleuse collection de près de 250 000 spécimens provenant de plus de 100 pays. Le maire Drapeau épouse le projet et met Georges Brossard en contact avec Pierre Bourque, directeur de Jardin botanique qui adhère à l'idée. Le 7 février 1990, on inaugure l'Insectarium de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Chantal Côté, Chargée de communication, Espace pour la vie, 514 872-2227