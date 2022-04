La Ville de Montréal se prépare pour l'été et dévoile le Bilan 2021 de l'Escouade mobilité : une année marquée par la proactivité et la performance

MONTRÉAL, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la Ville de Montréal amorce sa relance printanière et se prépare à accueillir les visiteurs en vue de l'été, elle est fière de dévoiler l'excellent Bilan 2021 de l'Escouade mobilité. Présente dans tous les arrondissements pour assurer la fluidité des déplacements sur les grandes artères, l'Escouade a réalisé près de 30 000 interventions dans la dernière année, permettant ainsi d'oxygéner les secteurs les plus névralgiques sur le territoire. C'est plus de 60 000 interventions qui ont été effectuées par l'Escouade mobilité depuis sa création en 2018, contribuant ainsi à améliorer la fluidité des déplacements partout en ville.

En 2021, les 16 inspectrices et inspecteurs de l'Escouade mobilité ont porté une attention particulière à la sécurité aux abords des écoles primaires de Montréal. Au total, 351 interventions ont été menées afin de garantir la conformité de la signalisation et du marquage autour des parcours scolaires et assurer la sécurité des déplacements des écoliers. L'Escouade a aussi mis une emphase importante sur l'accessibilité des trottoirs et la sécurité des corridors piétonniers près des chantiers temporaires et permanents, avec près de 10 000 interventions rapides à ce sujet. L'augmentation significative des interventions est attribuable au fait que, depuis 2021, l'Escouade est mobilisée 7 jours sur 7 et a davantage d'effectifs sur le terrain.

Proactifs au quotidien sur le terrain, les membres de l'Escouade mobilité ont réalisé la démobilisation de 3 878 entraves non autorisées en 2021, en plus d'intervenir à 12 591 occasions pour faire retirer ou déplacer des éléments non conformes obstruant la chaussée. Ayant le pouvoir d'émettre des contraventions depuis 2019, les inspectrices et les inspecteurs ont sévi en distribuant 6 470 constats d'infractions pour des entraves à la mobilité dans l'espace public. Notons que 89 % des situations problématiques ont été résolues le jour même.

« Ces exemples concrets d'interventions réalisées dans la dernière année démontrent toute la pertinence et l'efficacité de l'Escouade mobilité pour améliorer les déplacements à Montréal. Son impact pour faciliter et sécuriser la mobilité est immédiat, que ce soit lorsqu'on se déplace à pied, à vélo, en transport collectif ou en automobile. Avec le printemps qui s'installe, on veut rendre notre métropole encore plus accueillante et l'Escouade a un rôle important à jouer à ce niveau, pour rendre les déplacements plus agréables sur l'île », a déclaré Émilie Thuillier, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

En collaboration avec d'importants partenaires, comme le SPVM et l'Agence de mobilité durable, l'Escouade mobilité oeuvre à coordonner les actions afin d'éliminer les sources d'entraves à la mobilité pouvant avoir un impact sur les déplacements des piétons, des cyclistes, des usagers du transport en commun et des automobilistes.

« L'expertise obtenue grâce aux milliers d'interventions analysées depuis 2018 nous offre une vitrine exceptionnelle sur les meilleures pratiques à adopter pour améliorer la fluidité des déplacements dans la métropole. L'Escouade mobilité est une véritable innovation, et on s'engage à tout mettre en œuvre pour que ce concept unique à Montréal continue de grandir et de s'enrichir de l'expérience acquise au cours des quatre dernières années » a ajouté Émilie Thuillier, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Perspectives 2022

L'Escouade entend continuer de desservir efficacement l'ensemble du territoire montréalais dans la prochaine année, 7 jours sur 7, en s'adaptant continuellement au contexte changeant de la mobilité. C'est dans cette optique que la sécurité aux abords des écoles sera intégrée à une stratégie élargie qui permettra des actions plus fréquentes dans les zones scolaires. À partir de cette année, les inspectrices et les inspecteurs cibleront également les corridors piétonniers près des chantiers et toute entrave sera résolue de manière à prioriser la sécurité des piétons. Par ailleurs, une attention accrue sera portée à la circulation des camions lourds dans les endroits interdits.

À travers l'ensemble de ses actions, l'Escouade entend participer activement au plan d'action Vision Zéro 2022-2024 de la Ville de Montréal en utilisant ses différents leviers d'intervention, et ce, en coordination avec les arrondissements et les services municipaux.

Pour consulter le bilan 2121 de l'Escouade mobilité, cliquez ici

