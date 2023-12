La Ville de Montréal salue le succès de 63 familles qui ont relevé le Défi Zéro déchet dans 4 arrondissements

MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Montréal félicite les 63 familles qui ont relevé le Défi Zéro déchet dans 4 arrondissements. En avril dernier, ces champions de la réduction à la source se sont donné six mois pour atteindre des objectifs ambitieux et changer leurs habitudes pour mieux consommer et moins jeter.

Accompagnées par les consultantes de la coopérative Incita dans un défi soutenu financièrement par la Ville de Montréal, les familles ont identifié un objectif adapté à leur réalité et ont assisté à des ateliers pratiques qui les ont outillées pour atteindre leur objectif. Chaque mois, elles ont pesé leurs déchets afin de suivre l'évolution de leur démarche. Les ménages, qui résident dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Saint-Laurent et de Verdun, se sont donné pour objectif de réduire d'au moins 20 % leur production de matières résiduelles.

« La réduction à la source des matières résiduelles doit être une priorité pour toutes et tous, au profit des générations à venir. La Ville de Montréal est fière de soutenir le Défi Zéro déchet, une initiative transformatrice pour plusieurs familles montréalaises. En partageant avec nous leurs essais, leurs erreurs, leurs réussites et les limites rencontrées, elles nous motivent à oser changer nos habitudes pour mieux consommer et moins jeter. Notre administration poursuit l'implantation du système de collecte des matières organiques afin que Montréal devienne, en 2025, la première grande ville canadienne à offrir ce service de collecte pour l'ensemble de ses portes », a déclaré la responsable de l'environnement et de la transition écologique au comité exécutif, Marie-Andrée Mauger.

Incita : accompagner le changement de comportement

La Coopérative Incita offre aux participantes et aux participants un accompagnement complet, à la hauteur du changement de comportement qu'un tel défi exige : diagnostic en début de programme, accompagnement personnel grâce à des rencontres individuelles avec les membres de la coopérative, ateliers de fabrication de produits zéro déchet, réflexion sur les habitudes de consommation, conférences, analyses des pesées mensuelles des matières résiduelles. En terminant le défi, les familles pourront faire le bilan et vérifier si elles ont atteint l'objectif fixé en début de parcours, aussi bien en termes de réduction des déchets qu'en matière de changement d'habitudes de vie.

« L'objectif principal du Défi Zéro déchet est d'outiller les foyers à intégrer des habitudes écoresponsables dans leur quotidien, que ce soit grâce à la réduction à la source ou à la consommation responsable plus largement. Ces foyers deviennent des acteurs de la transition socio-écologique et agissent comme des ambassadeurs dans leur milieu de vie et de travail. Il n'est pas rare qu'une personne participante nous raconte avec fierté comment elle a amené des changements d'habitudes dans son entourage ou à son travail », s'est réjoui Laure Caillot, conseillère en communication engagée et zéro déchet chez Incita.

Des changements qui se maintiennent dans le temps

Selon l'étude qualitative réalisée par Incita auprès des foyers ayant participé au Défi Zéro déchet depuis 2018 :

Plus d'un an après la fin des défis zéro déchet, 98 % des foyers ont continué leur démarche personnelle de réduction à la source;

96 % des ménages intègrent de nouvelles habitudes zéro déchet ou maintiennent les acquis ;

65 % des foyers ont fait des économies grâce aux changements d'habitudes.

Montréal réduit à la source

Tous les jours, les équipes de la Ville de Montréal déploient des efforts pour pousser l'adoption de comportements conséquents avec la hiérarchie des 3R : la réduction à la source, le réemploi et la récupération. Dans la dernière année, pas moins de trois règlements sont entrés en vigueur : le Règlement 16-051, qui interdit la distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détail et les restaurants, le Règlement 21-040, qui interdit la distribution de certains articles à usage unique et le Règlement 22-028, qui vise la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Simon Charron, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]