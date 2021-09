La Ville de Montréal s'entend avec ses cols blancs

MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La présidente du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM 429), Francine Bouliane, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont signé hier la convention collective des 10 000 cols blancs. Ces employé(e)s étaient sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2018.

Le 7 septembre dernier, les membres avaient voté massivement (79 %) pour l'entente de principe conclue en juillet entre la Ville et le syndicat.

D'une durée de sept ans, celle-ci comprend des augmentations salariales équivalentes à 10 % pour les années 2019 à 2023. À cela s'ajoute en 2024 une hausse salariale d'un minimum de 1,5 % et d'un maximum de 2,15 % assujettie à l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour Montréal. Pour l'année 2025, une dernière hausse, cette fois d'un minimum de 1,5 % et d'un maximum de 2,5 % selon l'IPC de Montréal, est prévue.

Parmi les autres améliorations apportées à la convention collective, soulignons l'atteinte d'un salaire minimum de 15 $ l'heure pour tout le personnel col blanc, la création d'une banque de congés COVID-19, soit 35 heures, effective dès le 1er mai 2022 jusqu'au 31 décembre 2024, ainsi qu'une bonification de la contribution de l'employeur au fonds d'assurance.

De plus, il a été négocié entre les parties l'implantation d'un nouveau système de paie informatisé qui inclut une révision des échelons pour tous les salarié(e)s au 1er janvier de chaque année.

« Il nous a fallu 54 rencontres dont 15 en médiation pour arriver à cette entente. Les négociations se sont déroulées dans le respect mutuel et aujourd'hui, les Montréalaises et les Montréalais peuvent compter sur les cols blancs pour continuer à leur offrir des services de qualité », se réjouit la présidente.

À propos du SFMM 429

Le SFMM 429 représente près de 10 000 salarié(e)s cols blancs municipaux et paramunicipaux qui travaillent tant à la Ville de Montréal et dans onze municipalités reconstituées de l'île de Montréal qu'au sein de sociétés paramunicipales et en commandite. Le SFMM 429 est le plus important syndicat du secteur municipal au Québec.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Communications, 514 802-2802, [email protected]

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/