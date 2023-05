La Ville de Montréal octroie un soutien financier de 1,4 M$ pour des projets en médiation culturelle et de mise en valeur des patrimoines montréalais

MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal, en partenariat avec le gouvernement du Québec dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, est fière d'annoncer l'octroi d'un financement de 801 478 $ à 43 projets en médiation culturelle, ainsi que 682 523$ à 17 projets de mise en valeur des patrimoines montréalais.

« La Ville de Montréal considère que la médiation culturelle est une approche essentielle pour amener la population à participer activement à la vie artistique et culturelle montréalaise. C'est une façon pour nous de valoriser des projets interculturels et inclusifs et de rejoindre les personnes qui n'ont pas facilement accès à l'offre culturelle dans nos institutions. Nous sommes particulièrement heureux de soutenir un formidable réseau d'organismes qui innovent dans la mise en valeur des patrimoines montréalais », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

Les organismes soutenus par la Ville de Montréal sont :

Médiation culturelle - Volet 1 : Médiations artistiques et culturelles

Ce volet soutient la réalisation de projets qui provoquent des rencontres personnalisées entre artistes, œuvres et citoyens, dans un contexte d'échange et de transfert de savoir mutuel.

GIV de Montréal Inc

Espace Libre Inc.

Mammifères

Orchestre symphonique de l'Agora

Le Radeau

Bouge de là

Sacré Tympan

Vues d'Afrique

Maison de la poésie de Montréal

poésie de Montréal RIDM

100Lux

Singa Québec

Lilith & Cie

Mamie Lisette

Centre Turbine

Circuit-Est

Missions Exeko

The Other Theatre

Productions Funambules Médias

DARE-DARE

Centre des musiciens du monde

PAAL Partageons le monde

Articule

Théâtre Aux Écuries

Berceurs du temps

Temps publics

Jamais Lu

Atelier Circulaire

Productions Supermémés

Médiation culturelle - Volet 2 : Engagement dans les communautés et dans les quartiers

Ce volet soutient la réalisation de projets dans une perspective de développement et d'engagement envers une communauté ou un quartier montréalais.

Quartier Éphémère

Écomusée de la maison du fier monde

L'imprimerie, centre d'artistes

Groupe Ensembl'arts

Théâtre de la Ligue Nationale d'Improvisation Inc.

Centre Turbine

Festival interculturel du conte de Montréal

Danse Carpe Diem

Centre d'art et de diffusion Clark

Théâtre Hors Taxes

Médiation culturelle - Volet 3 : Culture numérique participative

Ce volet soutient la réalisation de projets qui intègrent les technologies numériques et favorisent la participation et la contribution de la population montréalaise aux arts et à la créativité numériques.

Ada X

À Portée De Mains

Le Moulin à Musique

à Musique Dazibao images, expositions, éditions

Patrimoines montréalais : une mise en valeur dans les quartiers 2023

Ces projets visent à favoriser l'accessibilité au patrimoine et à susciter l'engagement citoyen. Ils cherchent à positionner le patrimoine comme vecteur de liens sociaux et contribuent ainsi au développement des communautés locales, notamment à la construction identitaire, à la cohésion sociale, au développement économique et à l'amélioration de la qualité de vie et de l'environnement.

Alliance Donne Femmes italiennes du Québec (60 000 $)

Association québécoise pour le patrimoine industriel (AQPI) (51 320 $)

Société de développement communautaire de Montréal (CEU) (15 500 $)

Collectif d'animation urbaine L'Autre Montréal (20 000 $)

Écomusée de la maison du fier monde

(60 000 $)

(60 000 $) Fondation Héritage Montréal (28 000$)

Les Ateliers de la pierre du Québec (20 500 $)

Les Rugissants (45 000 $)

Maison MONA

Musée Afro-Canadien

PAAL Partageons le monde

Portrait sonore

Société d'histoire du Domaine-de- Saint-Sulpice

Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord

Société des orgues de Maisonneuve

Société du Château Dufresne inc.

inc. Société historique de Saint-Henri

Entente de développement culturel de Montréal

L'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024, établie entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, est dotée d'un budget de 158 M$. Elle favorise le développement d'actions culturelles, avec la contribution de partenaires de divers horizons. De plus, elle vise à valoriser une vie culturelle participative et engagée, à mettre en valeur les éléments identitaires du territoire, à dynamiser la relation entre la culture, le patrimoine et le territoire et à positionner la culture comme un moteur de développement durable économique, social et territorial.

