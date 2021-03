La Ville de Montréal nomme ses représentants aux instances de l'Union des municipalités du Québec

MONTRÉAL, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a procédé aujourd'hui à la nomination de ses représentants au sein des instances de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Jean-François Parenteau, responsable des relations gouvernementales, de l'environnement, des services aux citoyens, de l'approvisionnement, du matériel roulant et des ateliers au comité exécutif de la Ville de Montréal, est reconduit en tant que membre du conseil d'administration et du comité exécutif de l'UMQ. De son côté, Sophie Mauzerolle, conseillère associée à l'urbanisme et à la mobilité, responsable de la stratégie d'électrification et de l'Office de consultation public de Montréal au comité exécutif de la Ville, est nommée à titre de membre du conseil d'administration et de substitut au comité exécutif de l'UMQ.

« En tant que représentants de la Ville de Montréal au sein des instances de l'UMQ, nous sommes en mesure d'exercer un leadership fort dans le monde municipal, tout en faisant preuve de solidarité avec l'ensemble des municipalités du Québec, un rôle qui me tient beaucoup à cœur. Par ailleurs, je tiens à préciser que j'occuperai ces fonctions jusqu'aux élections de novembre 2021, puisque j'ai pris la décision de ne pas me présenter pour un nouveau mandat en politique municipale », a affirmé Jean-François Parenteau.

« La présence active de la Ville de Montréal au sein de l'UMQ permet de travailler à l'avancement de nombreux dossiers communs avec l'UMQ et le monde municipal, notamment le renouvellement des programmes d'infrastructures, le financement du transport en commun, la sécurité publique, l'environnement et les changements climatiques. En tant qu'ancienne lauréate de la Personnalité de la relève municipale en 2019 et membre de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ, je suis également heureuse de pouvoir promouvoir la relève en politique municipale, qui demeure un enjeu clé à l'approche des élections », a affirmé Sophie Mauzerolle.

Rappelons que la Ville de Montréal est membre de l'UMQ depuis 2013 et joue un rôle actif au sein de ses instances. En plus d'être membre d'office du comité exécutif et du conseil d'administration, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, préside le Caucus des municipalités de la métropole de l'UMQ. La nomination des représentants de la Ville est pour un mandat de deux ans, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.

