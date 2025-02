MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Alors que Montréal, comme plusieurs villes, traverse une crise du logement sans précédent, la Ville de Montréal lance une campagne d'information destinée aux locataires pour les aider à faire face aux augmentations de loyer et à la pénurie de logements abordables.

Selon la loi, les propriétaires doivent envoyer leur avis d'augmentation de loyer au plus tard le 31 mars pour les baux débutant le 1er juillet. Les locataires ont un mois pour répondre. Cette campagne vise à réduire le nombre de ménages ayant recours au service de relogement offert par la Ville, en collaboration avec l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM).

« La crise du logement à Montréal a des répercussions dramatiques pour certains ménages qui se retrouvent sans logis le 1er juillet, faute d'avoir trouvé un logement répondant à leur capacité financière. Il est crucial de bien connaître ses droits pour mieux les faire respecter » a rappelé le vice-président du comité exécutif, responsable des finances et de l'évaluation foncière, de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

Augmentation de loyer : vos droits et options

Si vous avez reçu une forte augmentation de loyer, sachez que vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Informez-vous sur vos droits et tentez de négocier le montant de la hausse avec votre propriétaire. Il est crucial de bien comprendre vos droits afin d'éviter des situations difficiles.

Vigilance avant de résilier votre bail

Avant de résilier votre bail et de changer de logement, pensez-y bien. La pénurie de logements abordables à Montréal est une réalité. Si vous décidez de déménager, commencez vos recherches dès maintenant, car les logements disponibles et abordables sont rares.

Outils et ressources pour faciliter vos recherches

Pour de l'aide et des conseils, consultez Montréal.ca. Vous y trouverez entre autres l'outil élaboré par l'OMHM, qui regroupe les logements disponibles, par nombre de pièces et par montant. Le Registre de loyer de l'organisme Vivre en ville est également une bonne source d'information pour connaître le coût des loyers dans un secteur donné.

Soutien des comités logement

Pour vous aider à y voir plus clair et pour vous soutenir dans vos démarches, adressez-vous au comité logement de votre quartier. Ces comités sont là pour vous accompagner et vous conseiller.

