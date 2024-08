La Ville de Montréal lance un projet pilote d'habitations modulaires avec accompagnement pour personnes en situation d'itinérance

MONTRÉAL, le 28 août 2024 /CNW/ - Dans sa volonté de mettre en place des solutions innovantes pour répondre de manière rapide et agile à la crise des vulnérabilités, la Ville de Montréal lance un projet pilote d'habitations modulaires avec accompagnement afin de loger, de manière transitoire, des personnes en situation d'itinérance en attente d'un logement social. Un appel d'offre est lancé dès aujourd'hui afin de faire l'acquisition de modules totalisant 60 unités d'habitations. Il s'agit d'une réponse complémentaire aux autres mesures mises en place par la Ville de Montréal, le réseau de la santé et le milieu communautaire.

La Ville travaille actuellement avec l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) afin de déployer ce projet à compter de mars 2025. Ces habitations modulaires compteront des chambres individuelles, des chambres pour couples et des chambres adaptées pour personne à mobilité réduite et offrira des espaces communs ainsi que des espaces sanitaires.

Une solution transitoire avec des services appropriés

En collaboration avec le gouvernement du Québec, le réseau de la santé et des services sociaux et le milieu communautaire, ce projet d'unités modulaires sera déployé avec des services adaptés visant à répondre aux besoins des personnes vulnérables qui y seront hébergées.

De plus, des opérations de communication, de sensibilisation et d'échanges avec les citoyennes et citoyens seront mises en place pour assurer une intégration harmonieuse de ce projet dans leur milieu.

Les conditions gagnantes

Rappelons que la Ville de Montréal a lancé une importante consultation publique qui sera menée par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour entendre la population sur les conditions de succès menant à l'intégration harmonieuse des ressources dédiées aux personnes en situation d'itinérance ou de vulnérabilité dans les quartiers de la métropole. Le projet pilote d'habitations modulaires accompagnées pourra bénéficier de cette conversation publique.

Citations

« Nous sommes fiers de continuer d'innover pour répondre concrètement à la crise du logement, qui est une cause directe à l'itinérance et à la précarité grandissante de la population. Les besoins en logements sont généralisés et touchent aussi des aînés évincés ou des travailleurs qui doivent dormir chez des membres de leur famille pour arriver, et qui bénéficieront de cette nouvelle offre. Ce projet pilote ne remplacera pas le besoin criant d'accélérer la construction de logements sociaux, mais il soulagera les effets de la crise qui perdure en attendant que les unités sortent de terre. La difficulté de se loger touche tout le Québec et tout le territoire de Montréal, et c'est pourquoi l'appel est lancé auprès de tous les arrondissements », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.





« Nous avons tous une responsabilité pour mettre en place des mesures afin de traverser la crise des vulnérabilités et on le sait, la solution passe par un toit au-dessus de la tête. C'est pourquoi la Ville de Montréal est constamment à la recherche de solution et innove avec ce projet pilote d'habitations modulaires avec accompagnement afin de répondre aux besoins criants en matière d'itinérance. On souhaite avant tout qu'il y ait davantage de constructions de logements sociaux et c'est ce qu'on vise avec nos mesures Loger +. C'est un besoin criant et le projet pilote qu'on met en place est complémentaire et offrira une transition digne et humaine vers le logement social », a ajouté le responsable de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry .





« L'OMHM lance aujourd'hui l'appel d'offre pour l'acquisition de structures mobiles pour 60 unités de chambre ainsi que pour les espaces communs et de services. Nous contribuons ainsi à ce projet pilote afin de loger des personnes en situation d'itinérance en attente d'un logement social. Ce faisant, nous participons activement avec l'ensemble des partenaires de ce projet à assurer un continuum en habitation afin que chaque personne puisse accéder à un logement », a partagé la Directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Montréal, Isabelle Pépin

