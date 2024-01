La Ville de Montréal lance un outil pour répertorier les chantiers et les entraves sur son territoire

MONTRÉAL, le 29 janv. 2024 /CNW/ - Déterminée à améliorer concrètement la gestion des chantiers à Montréal, à renforcer son rôle de coordination et à aider la population à faciliter ses déplacements quotidiens, la Ville de Montréal annonce la mise en service d'une carte interactive qui répertorie, en temps réel, les chantiers et les entraves sur son territoire.

Pour la première fois, grâce à la carte Info Entraves et Travaux, la population, les commerçants et les chroniqueurs en circulation pourront connaître, en temps réel, les entraves et les chantiers. Ces informations sont générées automatiquement à partir de tous les permis d'occupation temporaire du domaine public émis par les arrondissements de la Ville. Les citoyennes et les citoyens seront ainsi en mesure de connaître, par exemple, le responsable des travaux, l'entreprise qui les exécute, la nature des travaux, leur durée prévue, la zone occupée ainsi que les impacts, incluant le nombre de places de stationnement affectées.

Ce nouvel outil interactif facilitera le processus de signalement et augmentera l'imputabilité de tous les donneurs d'ouvrage sur le territoire de la Ville. Cette avancée majeure s'inscrit dans la foulée des mesures supplémentaires exigées par la Ville de Montréal pour limiter les impacts liés aux travaux se déroulant sur son territoire :

En 2023, la Ville de Montréal a bonifié les effectifs de son Escouade mobilité et l'a doté de nouveaux pouvoirs afin de limiter à 24 heures la période d'installation et de désinstallation des chantiers;

L'Escouade mobilité peut également démobiliser les chantiers fantômes suspendus sans raison valable pendant cinq jours et forcer le retrait de l'équipement de signalisation superflu qui bloque inutilement les trottoirs et le réseau routier;

Rappelons également que l'étroite collaboration entre l'administration montréalaise et le cabinet de la ministre des Transports et de la mobilité durable a permis de modifier le Tome 5, afin de permettre, lorsque possible, l'utilisation de plus petits cônes oranges, mieux adaptés au territoire urbain.

« Notre administration dote la Ville de Montréal d'outils supplémentaires et efficaces pour mieux coordonner les chantiers et les communiquer de façon claire à la population. Avec une majorité de chantiers qui ne sont pas gérés par la Ville de Montréal, nous voulions nous assurer de centraliser automatiquement tous les permis octroyés par les arrondissements. C'est un pas majeur qui contribuera à optimiser le travail des équipes sur le terrain, tout en permettant à la population de géolocaliser les entraves et éviter les mauvaises surprises », a déclaré Émilie Thuillier, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif.

Ce nouvel outil répond à un engagement de la Charte montréalaise des chantiers en matière d'amélioration des communications et fait suite au Sommet sur les chantiers, tenu le 30 mars 2023. Un bilan complet du Sommet sur les chantiers sera présenté au printemps, un an après sa tenue. D'ici là, des mesures supplémentaires seront annoncées, notamment en lien avec l'identification des chantiers et le montant des amendes pour le non-respect de la réglementation municipale. Environ 55 000 permis d'occupation temporaire du domaine public sont émis chaque année par les arrondissements de Montréal.

