La Ville de Montréal investit plus de 25 M$ d'ici 2028 pour des mesures concrètes en itinérance

MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - À l'approche de la saison estivale, la Ville de Montréal investit dans une série d'initiatives pour faciliter la cohabitation sociale dans les quartiers de la métropole. Déterminée à appuyer les organismes communautaires porteurs de ces projets, Montréal bonifie le budget du programme Itinérance et milieux inclusifs (PIMI) pour le faire passer à environ 8 M$ par année. D'ici 2028, une somme de 22,7 M$ sera déboursée par la Ville dans le cadre de ce programme.

Ce projet vise à déployer des actions en itinérance et en cohabitation sociale pour contribuer à rendre les milieux de vie plus inclusifs, harmonieux et sécuritaires pour tous et toutes. Les organismes qui souhaitent déposer un projet ont jusqu'au 19 juin 2025 pour le faire. Tous les détails du 2e appel à projets se trouvent ici.

Par ailleurs, Montréal a aussi conclu des ententes financières avec plusieurs organismes afin de permettre la mise en œuvre de projets aidant à la déjudiciarisation des personnes itinérantes et à leur réintégration sociale et professionnelle :

520 000 $ à l'organisme Clinique Droits Devant

296 236 $ à En Marge

À cela s'ajoutent plusieurs aides financières permettant de prolonger jusqu'au 31 décembre 2025 des projets destinés aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir :

203 613 $ à l'Accueil Bonneau

87 561 $ à l'organisme Action-Réinsertion

117 845 $ à la Mission St-Michael

Notons qu'une partie de ces sommes provient de l'investissement de 1 500 000 $ octroyé par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) à la Ville de Montréal, par l'entremise du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS). Ce Fonds vise à soutenir financièrement la réalisation de projets, d'actions et d'initiatives afin d'atteindre les buts de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Suivi des recommandations du rapport du comité ad hoc

La nécessité de développer des projets améliorant la cohabitation sociale fait suite aux pistes de solution identifiées dans le rapport, déposé cet hiver, du comité ad hoc sur les enjeux et les besoins des personnes qui n'accèdent pas à l'hébergement ou au logement.

La Ville s'affaire présentement à mettre en œuvre certaines des recommandations du rapport. À cet effet, un mécanisme d'intervention pour les personnes vulnérables présentes au Square Cabot est en cours d'élaboration. La réalisation du projet d'habitations modulaires avec accompagnement, de même que l'élargissement de l'offre de service de l'Équipe mobile en médiation et intervention sociale (ÉMMIS) aux 19 arrondissements de la métropole, font aussi partie des réponses de la Ville aux recommandations du rapport.

Enfin, toujours suivant les recommandations du rapport, la Ville de Montréal met en place des principes directeurs concernant les campements et les démantèlements basés sur une approche graduelle d'intervention, avec la collaboration des partenaires.

Ces principes visent à soutenir les personnes, évaluer la dangerosité de l'occupation d'un espace public, éviter les impacts des démantèlements et les encadrer lorsque nécessaire.

« L'itinérance s'est intensifiée partout au Québec et elle nécessite de déployer des moyens beaucoup plus importants en santé, en services sociaux et en habitation sociale. Les organismes communautaires portent à bout de bras des services de plus en plus sollicités. La bonification de notre soutien financier vise à mieux soutenir le milieu communautaire et renforcer les efforts de cohabitation dans les quartiers, mais plus de moyens en provenance de l'ensemble des paliers de gouvernement continuent d'être nécessaires pour réduire à la source les causes profondes de cette crise humanitaire », a souligné Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Il est primordial d'encourager le déploiement de solutions créatives qui sont nécessaires pour surmonter le défi social posé par l'itinérance. Nous avons pris l'engagement de porter la voix des organismes communautaires et de la population montréalaise pour nous assurer que l'aide nécessaire soit octroyée afin d'être en mesure d'offrir des services adéquats et améliorer la cohabitation sociale. Pour y arriver, nous réaffirmons notre volonté à collaborer étroitement avec nos partenaires », a expliqué Robert Beaudry, responsable de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

