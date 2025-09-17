La Ville de Montréal investit 1,4 million de dollars pour soutenir la création d'un nouveau pôle culturel au cœur du Vieux-Pointe-aux-Trembles

MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce un investissement 1,4 M$ pour métamorphoser le site de l'église Saint-Enfant-Jésus en un pôle culturel, communautaire, touristique et gastronomique. Porté par la Société de développement Angus (SDA), ce projet vise à transformer l'église en un centre de création en arts du cirque, incluant deux salles de spectacles multifonctionnelles, à convertir le presbytère en restaurant, à rénover la grange, ainsi qu'à aménager des espaces extérieurs polyvalents pour accueillir des événements et des activités citoyennes dans le cœur historique du secteur Pointe-aux-Trembles.

La mise en valeur du site s'inscrit dans une volonté partagée de revitaliser le cœur villageois du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Il est question de créer une destination en soit, d'accroître l'offre récréotouristique de l'arrondissement et de préserver le patrimoine bâti, tout en générant des retombées économiques et sociales significatives pour la collectivité locale. La Ville de Montréal, par l'entremise de son programme Accélérer l'investissement durable - Économie sociale, et l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) investissent respectivement 400 000 $ et 200 000 $ dans ce projet.

L'église et son presbytère occupant un emplacement stratégique, l'arrondissement de RDP-PAT procèdera également à l'acquisition de six parcelles de terrains ainsi que d'une servitude permanente derrière l'église pour officialiser un droit de passage des véhicules municipaux. Cette transaction permettra d'augmenter la superficie des espaces verts situés à proximité, notamment celles de la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles et du parc du Fort-de-la-Pointe-aux-Trembles, pour ainsi maximiser l'expérience citoyenne en bord de fleuve, tout en soutenant le projet culturel de la SDA et la revitalisation du secteur. Cette transaction, au montant de 621 982 $ + taxes, sera officialisée au conseil d'arrondissement du 1er octobre 2025.

L'arrondissement consolide aussi son partenariat avec la SDA en signant un bail de cinq ans, effectif dès la fin des travaux de l'église, pour l'utilisation de locaux. Ce bail permettra à l'arrondissement de disposer d'espace pour le déploiement et l'entreposage de son matériel dans le cadre de l'organisation de ses événements signatures comme Magie d'automne, Plaisirs d'hiver ou le Marché de Noël.

Soutien à La compagnie des autres

Finalement, une contribution financière de 120 000 $ répartie sur quatre ans a été octroyée par l'arrondissement à l'organisme La compagnie des autres dans le cadre du soutien à la mission. Cette compagnie d'arts du cirque est le seul organisme de son domaine établi sur le territoire de RDP-PAT. Son expertise est reconnue dans le réseau de la création et de la diffusion, et elle a mis sur pied le Centre de création des arts du cirque dans les locaux de l'église Saint-Enfant-Jésus, dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles. Avec ce soutien financier, La compagnie des autres garantira une animation haute en couleur. Elle assurera entre autres la réalisation du Festival PointÔ - Cirque et Rue, des animations circassiennes ponctuelles sur la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles et au parc du Fort-de-la-Pointe-aux-Trembles lors des journées de marché public et des représentations dans le cadre de sorties de résidence de création.

Plus globalement, cette démarche de revitalisation amorcée en 2019 vise à renforcer l'attractivité, la vitalité économique et l'offre culturelle de l'Est de Montréal, conformément aux orientations du Plan stratégique Montréal 2030 et aux priorités de la Ville de Montréal en matière de développement économique par l'entremise du soutien à l'économie sociale, du développement d'écosystèmes économiques porteurs et du rayonnement de la métropole.

« L'investissement que nous faisons aujourd'hui représente un important levier pour redynamiser le cœur historique de Pointe-aux-Trembles et valoriser son patrimoine unique. Avec sa nouvelle vocation culturelle et communautaire, le projet de l'église Saint-Enfant-Jésus s'inscrit en droite ligne avec l'idée d'un Montréal rassembleur, équitable et accessible sur lequel on travaille depuis les huit dernières années. On investit également pour soutenir l'économie sociale, des investissements qui sont à mon sens durables et porteurs pour l'avenir de nos quartiers. Ce projet est un exemple à suivre : il est gagnant pour nos entreprises locales, nos organismes communautaires, nos artistes et artisans et pour toute la population », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Notre noyau villageois constitue le cœur du Vieux-Pointe-aux-Trembles et il offre un potentiel inouï. Le soutien financier que nous accordons à la SDA et à La compagnie des autres vient consolider tous les efforts investis ces dernières années pour concrétiser notre vision de positionner ce secteur comme étant une nouvelle destination culturelle, communautaire et commerciale de choix pour l'Est de Montréal », a ajouté Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

« La Ville de Montréal et l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles sont d'importants alliés pour la réalisation de ce projet de revitalisation du Vieux Pointe-aux-Trembles mené par la SDA. Nous leur sommes reconnaissants pour ce soutien financier qui nous permettra de développer un projet majeur de requalification de l'église Saint-Enfant-Jésus, à des fins culturelles et communautaires, afin de donner une nouvelle vitalité à ce quartier historique et de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des pointelier.es », a souligné Stéphane Ricci, vice-président développement, Société de développement Angus.

