10 ACTIONS EN 100 JOURS : la Ville de Montréal rassemble ses grands partenaires pour renforcer son attractivité internationale et son rayonnement

MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et la responsable par intérim du rayonnement international et de l'attractivité au comité exécutif, Vana Nazarian, ont inauguré aujourd'hui, à l'Hôtel de Ville, la toute première rencontre de la Table des partenaires sur le rayonnement international et l'attractivité. Cette initiative de concertation vise à redonner à Montréal son ambition et son rayonnement sur la scène internationale.

Conçue comme un espace de concertation stratégique, la Table réunit les acteurs clés du milieu institutionnel, économique, culturel, universitaire et sportif afin de développer une vision partagée du positionnement et rayonnement international de la métropole et d'orienter les actions qui en découlent.

Cette démarche permettra de :

Mettre en commun les expertises et initiatives déjà existantes ;

Mieux coordonner les actions pour qu'elles se complètement efficacement ;

Augmenter l'impact des actions menées à l'international ;

Présenter Montréal comme une métropole dynamique, créative et ouverte sur le monde.

Une mobilisation déjà au rendez-vous

Pour préparer les travaux de la Table, la Ville de Montréal a mené un sondage auprès de plus de 40 organisations partenaires. Les résultats mettent clairement en lumière l'intérêt partagé pour une vision commune du rayonnement de Montréal, ainsi que la forte mobilisation du milieu. Les partenaires mettent de l'avant plusieurs leviers essentiels, notamment les secteurs de pointe, les universités, les infrastructures de mobilité, l'expertise développée et la réputation pour les événements internationaux, le caractère francophone et la diplomatie. Autant d'atouts qui contribuent au positionnement de Montréal à l'internationale.

Citations

« Montréal est déjà une grande métropole francophone internationale, ouverte sur le monde. Avec ses talents, ses universités, ses industries et sa culture vibrante, elle possède tous les atouts pour rayonner davantage. Avec cette Table, on va travailler ensemble, briser les silos et définir des orientations pour redonner à Montréal son ambition et son attractivité sur la scène internationale. C'est l'une de mes priorités comme mairesse. Je tiens aussi à saluer l'engagement remarquable de tous les partenaires envers notre métropole. »

-- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Notre engagement est clair : on veut être un véritable partenaire dans ce défi. On va être à l'écoute et dans le dialogue avec l'ensemble des acteurs autour de la table. La richesse des idées qui émergent déjà témoignent d'un désir collectif d'aller dans la même direction, à savoir que Montréal brille de nouveau. »

-- Vana Nazarian, responsable par intérim du rayonnement international et de l'attractivité au comité exécutif

Annexe - Liste des partenaires

Administration portuaire de Montréal

Aéroport de Montréal

Alu Québec: Grappe de l'aluminium

Association des hôteliers du Grand-Montréal (AHGM)

Ax.C

Bureau du cinéma et de la télévision du Québec

C2 Montréal

CargoM

CF Montréal

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Centre Phi

CINARS Marché des arts de la scène

Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)

Communauté métropolitaine de Montréal

Conférence de Montréal - Forum économique international des Amériques (IEFA)

Conseil des relations internationales de Montréal

Culture Montréal

CyberEco

Écotech Québec

École nationale d'administration publique

École de technologie supérieure

Événements GPCQM

Finance Montréal

Groupe CH

Groupe de course Octane

HEC Montréal

HUB Mtl

La Guilde du jeu vidéo du Québec

Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle

Mmode

Montréal InVivo

Montréal International

Omnium de Tennis Banque Nationale

Parc Olympique

Partenariat du Quartier des spectacles

Polytechnique Montréal

Prix solutions climatiques

Propulsion Québec

Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI)

Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)

Société du Palais des congrès de Montréal

Tourisme Montréal

Université de Concordia

Université de Montréal

Université du Québec à Montréal

Université McGill

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]