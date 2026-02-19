Avis aux médias - Itinérance : Montréal et Longueuil coordonnent leur approche

MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal et la Ville de Longueuil invitent les médias à une annonce concernant la gestion des campements.

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, prendront part à une mêlée de presse et répondront aux questions des médias.

À noter qu'une séance de breffage technique précédera la mêlée de presse. Cette rencontre sera animée par le commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la Ville de Montréal, Julien David-Pelletier, accompagné de la conseillère en développement social à la Ville de Longueuil, Héloïse Baril-Nadeau, ainsi que de l'inspectrice-commandante au Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), Jacynthe Desmarais.

Date : Le vendredi 20 février 2026



Heure : Breffage technique 9 h 15

Mêlée de presse 10 h 30

Le lieu de la mêlée de presse et du breffage technique sera transmis aux journalistes accrédités qui auront confirmé leur présence à l'adresse [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Sources : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse de Montréal, 438 221-5117, [email protected]; Direction des Communications et de l'expérience citoyenne, Ville de Longueuil, 450 463-7270, [email protected]; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]; Direction des communications et de l'expérience citoyenne, Ville de Longueuil, 450 -463-7270, [email protected]