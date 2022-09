La Ville de Montréal inaugure le square Chaboillez, un parc verdoyant aux abords de l'École de technologie supérieure

MONTRÉAL, le 9 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a procédé à l'inauguration, hier, du square Chaboillez, un nouveau parc urbain situé aux abords du pavillon Centech de l'École de technologie supérieure (ÉTS), anciennement le Planétarium Dow.

Bordé par les rues Peel, Saint-Jacques, de la Cathédrale et Notre-Dame, le square Chaboillez est doté de quatre îlots de biorétention plantés, communément appelés jardins de pluie, qui favorisent la biodiversité en milieu urbain. Le concept d'aménagement consiste également en l'installation d'un mobilier urbain de bois et de béton afin de faire de ce parc urbain un lieu de repos et de rencontre, non seulement pour les étudiant-es de l'ÉTS, mais aussi pour les citoyen-nes du secteur et les passant-es.

« Nous sommes très fiers de la concrétisation de ce projet car, en plus de contribuer à l'atteinte de nos objectifs en matière de protection et d'enrichissement de la forêt urbaine et de la biodiversité, le square Chaboillez constitue aussi un exemple où la Ville peut utiliser ses investissements comme levier pour soutenir le savoir et la haute technologie », a déclaré Sophie Mauzerolle, conseillère de Ville dans l'arrondissement de Ville-Marie et membre du comité exécutif.

« Nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme cette nouvelle proposition, qui est aussi le résultat d'une collaboration fructueuse entre la Ville et l'ÉTS. Il s'agit d'une réussite dont nous pouvons toutes et tous être fiers. Nous sommes heureux que les citoyens et les citoyennes puissent maintenant se réapproprier ce lieu significatif pour Montréal, qui contribue directement à la qualité de vie de la communauté de l'ÉTS. Nous poursuivons ainsi notre engagement visant à revitaliser et à améliorer les espaces extérieurs adjacents à notre campus afin d'offrir des lieux dont toute la communauté montréalaise peut profiter », a ajouté François Gagnon, directeur général de l'ÉTS.

Rappelons que la collaboration entre la Ville de Montréal et l'ÉTS dans ce dossier a vu le jour en 2013 à la suite du don de la Ville de l'ancien bâtiment du planétarium Dow ainsi que du lot sud adjacent à l'ÉTS, conditionnellement à la rénovation du bâtiment et au réaménagement du lot sud.

Le square Chaboillez vient ainsi compléter, au sein d'un concept d'aménagement intégré, la construction de la place des Réflexions par l'ÉTS, en 2021. Son réaménagement a nécessité un investissement de 1,5 M$ de la part de la Ville de Montréal.

L'aménagement du parc a été financé en vertu du programme Accès jardins de l'arrondissement de Ville-Marie, dans le but de favoriser une mise en commun des espaces verts du centre-ville en collaboration avec les grandes institutions.

