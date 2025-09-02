La Ville de Montréal inaugure l'esplanade Jean-Doré

MONTRÉAL, le 2 sept. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est heureuse d'inaugurer la nouvelle esplanade Jean-Doré, composée des espaces publics situés au centre du boulevard Robert-Bourassa, entre les rues Wellington et Notre-Dame Ouest. La dénomination de l'esplanade et l'identification officielle de ces espaces publics ont pour objectifs d'assurer un repérage efficace, tout en rendant hommage à M. Jean Doré, qui a été maire de Montréal de 1986 à 1994.

« C'est un immense plaisir d'inaugurer la nouvelle esplanade Jean-Doré, car 2025 marque les 10 ans du décès de Jean Doré. Et l'année dernière marquait également le cinquantenaire de la création du Rassemblement des citoyens et des citoyennes de Montréal, le RCM. Jean Doré a été l'un des fondateurs du RCM, en 1974. Et c'est à titre de chef de ce parti qu'il a été élu maire de Montréal en 1986, grâce à une victoire éclatante. Ces anniversaires nous donnent une occasion unique, aujourd'hui, de raviver la mémoire de ce grand Montréalais. Jean Doré aura laissé d'importants legs aux Montréalaises et aux Montréalais, notamment en matière d'urbanisme, de démocratie citoyenne et d'accès à la culture. Il a fortement contribué à démocratiser les institutions politiques et à décentraliser l'administration municipale, tout en dotant notre ville d'un jardin chinois et du Biodôme, deux installations emblématiques pour Montréal », a déclaré Valérie Plante.

Esplanade Jean-Doré

L'esplanade est inaugurée à la suite de l'adoption au conseil municipal de Montréal d'une résolution visant à nommer « esplanade Jean-Doré » les espaces publics situés au centre du boulevard Robert-Bourassa. Le lieu retenu est cohérent avec le sujet de reconnaissance, car la création de l'entrée de ville que représente le boulevard Robert-Bourassa est un résultat tangible du Plan d'urbanisme de 1992, adopté par l'administration de Jean Doré.

« L'espace dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui est emblématique. C'est l'une des portes d'entrée de notre métropole, de notre centre-ville. Ce n'est pas un hasard d'avoir choisi ce lieu pour rendre hommage à Jean Doré, car la transformation du boulevard Robert-Bourassa est un résultat tangible de sa vision et du Plan d'urbanisme qui a été adopté en 1992, sous son administration. Avec ce geste, nous rendons hommage à un grand Montréalais », a conclu la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

À l'occasion de l'inauguration, la mairesse a souligné la présence de plusieurs personnes présentes qui ont été élues, à l'époque, sous la bannière du RCM. Madame Plante a également souligné leur apport exceptionnel et leur contribution afin de bâtir la ville de Montréal.

Jean Doré

Jean Doré est né le 12 décembre 1944 à Montréal. Il a été maire de Montréal de 1986 à 1994. Il poursuit des études en droit à l'Université de Montréal et devient avocat. Doué pour les communications, il est, dès 1970, journaliste à Radio-Canada. Préoccupé par les questions sociales, on le retrouve à la Fédération des associations coopératives d'économie familiale ainsi qu'à la Ligue des droits et libertés. En 1974, il fait partie des fondateurs du RCM. À l'élection de 1982, il est candidat du RCM à la mairie contre Jean Drapeau. Défait, il obtient tout de même 36 % des suffrages. Il fait son entrée à l'Hôtel de Ville en 1984 à titre de conseiller municipal. À l'élection générale suivante en 1986, il remporte une victoire éclatante. Son parti rafle 55 des 58 sièges et il accède à la mairie avec 66 % des suffrages. Jean Doré et le RCM s'emploient à démocratiser les institutions politiques et à décentraliser l'administration municipale. Les comités-conseils d'arrondissement sont créés et les bureaux Accès Montréal sont implantés. Pour favoriser une démocratie participative, on opte pour une politique-cadre en matière de consultation publique. À l'élection de 1990, Jean Doré est réélu avec 59 % des voix. Au cours du second mandat, Montréal se dote d'un jardin chinois et du Biodôme. Les deux sont vite très populaires. Bien qu'on multiplie les efforts pour que Montréal retrouve son dynamisme économique, le contexte général n'est pas des plus favorables. Jean Doré perd le pouvoir à l'automne 1994 au profit de Pierre Bourque. Il meurt le 15 juin 2015 à Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]