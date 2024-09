La Ville de Montréal franchit une nouvelle étape vers la construction de logements hors marché par l'organisme Brique par Brique

MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal octroie une subvention exceptionnelle de 650 000 $ au projet de l'organisme Brique par brique, qui vise à construire 31 logements hors maché pour des familles et des personnes seules dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Cette contribution s'ajoute à la cession du terrain de la Ville à l'organisme.

Le projet sera construit au 8600-8618, avenue de l'Épée, dans le quartier Parc-Extension. Cet engagement permet de faire cheminer le projet vers la confirmation de l'ensemble de son financement. Une subvention de 541 900 $ provenant du Fonds d'inclusion de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a également été octroyée en 2021 pour la réalisation du projet de logement hors marché de Brique par Brique.

« Face à la crise du logement, la Ville de Montréal confirme une portion du financement d'un projet essentiel pour offrir à la population montréalaise des logements convenables et abordables. Consolider le logement hors marché dans les quartiers centraux, près des axes de transport collectif, c'est une priorité pour notre administration afin de maintenir une réelle mixité sociale », a souligné le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

« C'est une excellente nouvelle que le projet porté par Brique par brique puisse aller de l'avant. Depuis 2016, l'engagement de cet organisme dans le tissu communautaire de Parc-Extension est indispensable. On a besoin de travailler toutes et tous ensemble pour trouver des solutions innovantes, locales et concrètes qui nous permettent de remédier à la crise du logement et Brique par Brique répond présent », a affirmé la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde.

Loger+

Ce projet représente une étape de plus vers l'atteinte des objectifs de la Ville de Montréal, établis avec les partenaires du milieu de l'habitation, soit de mettre en chantier 120 000 logements en 10 ans et d'atteindre une proportion de 20 % de logements hors marché en 2050 afin d'assurer une abordabilité pérenne de son parc immobilier.

Pour atteindre ses objectifs, la Ville de Montréal a mis en place une série de mesures robustes pour permettre à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais, en misant sur la construction d'unités et la protection des unités abordables existantes. L'amélioration des processus administratifs, la bonification du soutien aux OBNL pour accélérer la construction de logement social et abordable et l'augmentation des densités sont au cœur des moyens utilisés par la Ville de Montréal pour répondre à la crise du logement. Ces mesures offriront des réponses concrètes et adaptées aux recommandations issues du Chantier Montréal abordable, mis sur pied par la Ville de Montréal pour réunir les forces vives en habitation, issues du milieu privé et communautaire.

