La Ville de Montréal franchit une étape importante vers la construction de logements hors marché dans Ahuntsic-Cartierville

MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal autorise un changement de zonage, une étape essentielle vers la réalisation d'un projet de logements sociaux en élaboration dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Cette dérogation au Plan d'urbanisme de la Ville est réalisée conformément aux nouveaux pouvoirs conférés par la Loi 31 du gouvernement du Québec. Il s'agit d'une des premières utilisations de ces pouvoirs qui permettent la mise en chantier plus rapide de projets de logements, entre autres hors marché.

Le projet de 39 unités de logements sociaux a reçu un avis favorable du comité consultatif d'urbanisme (CCU) de l'arrondissement et est conforme aux objectifs de la Ville, notamment en favorisant la construction de logements à proximité de la future gare Bois-Franc du Réseau express métropolitain (REM).

Loger +

Ce projet représente une étape de plus vers l'atteinte des objectifs de la Ville de Montréal, établis avec les partenaires du milieu de l'habitation, de mettre en chantier 120 000 logements en 10 ans et d'atteindre une proportion de 20 % de logements hors marché en 2050 afin d'assurer une abordabilité pérenne de son parc immobilier.

Pour atteindre ses objectifs, la Ville de Montréal a mis en place une série de mesures robustes pour permettre à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais, en misant sur la construction d'unités et la protection des unités abordables existantes. L'amélioration des processus administratifs, la bonification du soutien aux OBNL pour accélérer la construction de logement social et abordable et l'augmentation des densités sont au cœur des moyens utilisés par la Ville de Montréal pour répondre à la crise du logement. Ces mesures offriront des réponses concrètes et adaptées aux recommandations issues du Chantier Montréal abordable, mis sur pied par la Ville de Montréal pour réunir les forces vives en habitation, issues du milieu privé et communautaire.

Citations

« Face à la crise du logement, la Ville de Montréal utilise tous les pouvoirs législatifs à sa disposition pour autoriser des projets essentiels qui offrent des logements hors marché de qualité à la population montréalaise. Consolider le logement hors marché dans les quartiers centraux, près des axes de transport collectif, c'est une priorité pour notre administration, afin de maintenir une réelle mixité sociale », souligne le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

« Ce projet, porté par l'organisme Pavillon Bien-Aimé, est une réponse concrète aux besoins urgents de logements sociaux dans notre arrondissement. Grâce au travail des porteurs du projet et à l'utilisation des pouvoirs législatifs à notre disposition, nous pouvons avancer rapidement et efficacement pour offrir des logements de qualité à nos résidents les plus vulnérables », déclare la mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif, Émilie Thuillier.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]