La Ville de Montréal et le Syndicat des brigadiers de Montréal concluent une entente de principe

« Je suis particulièrement fière de cette entente de principe et de la rapidité du processus qui a mené à celle-ci. Cela démontre sans équivoque la vision commune que nous partageons du rôle essentiel que jouent les plus de 600 brigadiers et brigadières pour assurer la sécurité de nos enfants sur le territoire montréalais », a affirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante..

« Il demeure primordial pour nous d'offrir des conditions de travail avantageuses, ajustées à la réalité des brigadiers et des brigadières. Cette entente est d'autant plus significative qu'elle résulte d'échanges constructifs et positifs menés dans de courts délais », a ajouté Benoit Dorais, président sortant du comité exécutif et responsable des finances, du capital humain, des affaires juridiques, de l'évaluation foncière et de la performance organisationnelle au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Je tiens à saluer le travail des deux parties qui ont su arriver rapidement à une entente de principe dans le cadre de discussions fructueuses. Cette entente est le reflet du succès d'une démarche axée sur l'écoute et le dialogue. Elle comprend plusieurs avancées en termes de conditions, d'organisation du travail ainsi que des clarifications », a souligné Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal.

« Nous sommes très satisfaits de l'ensemble du processus et du respect que les parties ont eu tout au long des négociations. C'est avec enthousiasme que nous présenterons le résultat de cette entente de principe le 27 novembre prochain à nos membres », a mentionné Josée Rufiange, présidente du Syndicat des brigadiers scolaires de la Ville de Montréal, affilié au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

La convention collective du Syndicat des brigadiers de Montréal est échue depuis décembre 2020.

La Ville de Montréal ne fera aucun autre commentaire pendant la durée du processus décisionnel.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

