La Ville de Montréal et le Grand conseil des Cris officialisent la restitution d'une coiffe traditionnelle

Du Musée de Lachine à l'Institut culturel cri Aanischaaukamikw

MONTRÉAL, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Faisant écho à sa nouvelle Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025 et souhaitant cimenter son lien avec la Nation Crie, la Ville de Montréal a répondu positivement à la demande du Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) de transférer la coiffe crie de la collection du Musée de Lachine à l'Institut culturel cri Aanischaaukamikw, son nouveau lieu de conservation.

La restitution de cette coiffe traditionnelle perlée a été adoptée aujourd'hui au comité exécutif de la Ville de Montréal et a fait l'objet d'une annonce publique réunissant la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le Grand Chef du Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee), Abel Bosum, ainsi que la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

« La signature d'aujourd'hui et la restitution d'une coiffe traditionnelle sont des gestes forts qui répondent aux principes de la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones ainsi qu'aux objectifs de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones, dont celui visant à établir une relation de gouvernement à gouvernement. En rapatriant cet objet qui évoque un pan important de son histoire, la communauté crie aura accès à son patrimoine matériel et aux savoir-faire de ses ancêtres », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Vers Eeyou Istchee

La coiffe perlée, qui prendra bientôt la route vers Eeyou Istchee, a été confectionnée il y a plus de 170 ans pour la conjointe du chef de la communauté de Mistissini, Jane Gunner. Les femmes la portaient à l'époque dans des cérémonies pour souligner le retour d'une chasse importante ou un mariage. Cet objet, à la fois culturel, patrimonial et spirituel, sera conservé à l'Institut culturel cri Aanischaaukamikw, selon les conditions muséologiques respectant les normes internationales.

« La restitution de la coiffe à l'Institut culturel cri Aanischaaukamikw est importante pour assurer la transmission de la culture aux futures générations et pour permettre de perpétuer les coutumes traditionnelles de notre peuple. Le retour à Eeyou Istchee d'éléments de notre patrimoine culturel et d'objets liés à nos coutumes permet à nos citoyens de raviver leur intérêt et d'en apprendre davantage sur d'importants aspects de leur patrimoine. Cette initiative souligne la relation positive entre les Cris d'Eeyou Istchee, la Ville de Montréal et le Musée de Lachine », a indiqué le Grand Chef du Grand conseil des Cris, Abel Bosum.

Confectionnée à partir de lainage, de perles de verre et de coton, la coiffe crie a été conservée pendant plus de 70 ans au Musée de Lachine à la suite d'un don fait par un collectionneur montréalais. Elle a été restaurée il y a une quinzaine d'années par le Centre de conservation du Québec. Sa restitution coïncide avec la politique de gestion des collections du Musée de Lachine, qui a adopté, en 2019, une nouvelle mission qui centre ses collections sur l'histoire de Lachine et de son territoire.

« La remise de cette coiffe traditionnelle, reconnue par les descendants d'une membre importante de la communauté crie lors du prêt de cet objet en 2016 à l'Institut culturel cri Aanischaaukamikw, est un signe important de cette étroite coopération entre le Musée de Lachine et les nations autochtones. Nous souhaitons que le Musée soit un porteur perpétuel de cette collaboration et qu'il soit un lieu vivant de ces échanges avec l'ensemble des communautés et des nations », a conclu la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

