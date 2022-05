La Ville de Montréal et la STM aménageront le nouveau parvis de la station de métro Rosemont

MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce le réaménagement complet du parvis de la station de métro Rosemont. Ainsi, un nouvel espace public verra le jour grâce à une entente de réalisation avec la Société de transport de Montréal (STM) et une contribution financière de 2,5 M$ de la Ville de Montréal. À terme, le nouveau parvis viendra enrichir le projet de logements sociaux pour aîné-es Îlot Rosemont, en plus d'offrir un endroit à échelle humaine aux résident-es du quartier.

La STM prendra en charge la construction du parvis du métro Rosemont, en collaboration avec la Ville, qui en assumera les coûts. Développé en respect des objectifs de développement durable établis dans le cadre du Plan climat 2020-2030 , ce nouvel espace public bénéficiera d'un verdissement entièrement revu et amélioré grâce à l'ajout d'arbres et de zones plantées.

Afin de favoriser la sécurité de tous les usagers du système routier du secteur, la piste cyclable adjacente à la bibliothèque Marc-Favreau sera améliorée et bonifiée. Par ailleurs, une attention particulière sera portée à la sécurisation des zones de traverses piétonnes. Ces actions, qui sont en adéquation avec l'approche Vision Zéro , contribueront à une circulation plus fluide et sécuritaire des citoyennes et des citoyens. Notons que la réalisation du parvis apportera la touche finale à la requalification du site des anciens ateliers municipaux.

« Nous sommes fiers de créer ce grand projet d'aménagement urbain, qui va contribuer directement à l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés en matière de lutte contre les changements climatiques, d'inclusion, d'équité et d'accessibilité universelle. Les utilisateurs et les futurs résidents de l'Îlot Rosemont pourront bénéficier d'un nouvel espace public convivial, invitant et verdoyant, digne du 21e siècle », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Ce nouvel aménagement offre des espaces verdis comme mesure de transition écologique, des supports à vélos, et embellira un secteur fortement minéralisé. Avec la bibliothèque Marc-Favreau et la piste multifonctionnelle à proximité, c'est tout un ensemble qui doit être relié et qui doit être agréable pour les usagers du transport collectif et la population du quartier », a souligné le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François Limoges.

Début des travaux à l'été 2022

La STM a été mandatée par la Ville de Montréal pour agir à titre de gestionnaire de ce projet d'aménagement. En plus d'assurer la réalisation du nouveau parvis, la STM va aussi effectuer des travaux correctifs aux équipements de la station de métro Rosemont. L'ensemble des travaux débuteront à l'été 2022 et se termineront à l'automne 2022.

« La STM est fière d'être associée à ce projet qui contribue à offrir un milieu de vie attractif et vert pour la population, ce qui est directement en lien avec notre mission, axée sur le développement durable. Et nous en profitons pour faire des travaux de maintien d'actifs à la station Rosemont afin de toujours offrir un réseau du métro fiable, performant et sécuritaire à notre clientèle », a expliqué le président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, Éric Alan Caldwell.

