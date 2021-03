La Ville de Montréal dévoile son Plan d'action en matière de valorisation de la langue française

MONTRÉAL, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal lance aujourd'hui son tout premier Plan d'action en matière de valorisation de la langue française pour la période 2021-2024, et qui s'appliquera à l'ensemble de ses services et de ses 19 arrondissements. Ce plan d'action s'inscrit dans une démarche entamée depuis plusieurs années, avec la mise en place de différentes actions structurantes qui visent la valorisation de la langue française auprès de la collectivité montréalaise et la promotion de Montréal comme métropole francophone en Amérique.

« Ce plan d'action vise à favoriser la valorisation de la langue française à Montréal, en préconisant une approche novatrice, collaborative et inclusive. Il nous permettra de réaffirmer, jour après jour, l'importance de la langue française comme langue officielle et commune dans notre ville. Il nous permettra de soutenir les citoyennes et les citoyens qui souhaitent vivre en français, particulièrement les nouveaux arrivants. Et il nous permettra de faire la promotion de la culture francophone montréalaise, qui n'a pas son pareil et qui fait rayonner notre métropole au quotidien. Ainsi, pour la première fois de son histoire, la Ville de Montréal s'engage de manière cohérente en matière de promotion de la langue française, tout en préservant les droits culturels et linguistiques de la communauté anglophone et des nations autochtones », a affirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Ce plan d'action s'inscrit dans différents champs de compétences de la Ville, soit la culture, le développement économique et le développement social, ainsi qu'à travers ses partenariats avec le gouvernement du Québec, des organismes communautaires œuvrant dans le domaine de la langue française et des réseaux privilégiés réunissant des villes francophones à travers le monde.

Exemplarité, valorisation et inclusion

Le plan d'action vise à favoriser la promotion et le rayonnement de la langue française dans la métropole à partir de trois principaux axes : l'exemplarité, la valorisation et l'inclusion.

« La Ville s'engage d'abord à se montrer exemplaire en matière de promotion du français au sein de ses services et unités administratives, en plus d'offrir un encadrement institutionnel rigoureux de ses politiques et processus en respect de la Charte de la langue française. Ensuite, la Ville s'engage dans une démarche de valorisation, en faisant la promotion de la langue française sur le territoire montréalais, à l'intérieur de ses champs de compétences. Enfin, la Ville s'engage à faire preuve d'inclusion, en augmentant notamment ses actions en promotion du français auprès des personnes nouvellement arrivées, par le biais de son Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) et en collaboration avec ses partenaires », a précisé la responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination au comité exécutif, Cathy Wong.

Pour consulter le plan d'action et en savoir plus sur les actions phares qui seront mises en œuvre au cour des prochaines années, veuillez cliquer sur ce lien :

Plan d'action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024

