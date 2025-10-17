La Ville de Montréal dévoile l'équipe lauréate du concours d'architecture pluridisciplinaire de la future bibliothèque Caroline-Dawson et du parc Le Prévost

MONTRÉAL, le 17 oct. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer l'équipe lauréate du concours d'architecture pluridisciplinaire pour la future bibliothèque Caroline-Dawson et le réaménagement du parc Le Prévost, situés dans le quartier de Villeray. Ce nouveau bâtiment remplacera la bibliothèque Le Prévost, actuellement dans le Patro Villeray, et rendra hommage à l'écrivaine québécoise Caroline Dawson, décédée en 2024, dont l'œuvre a marqué la littérature contemporaine par sa sensibilité et son engagement.

Vue du parc vers la nouvelle bibliothèque Crédit image : L’OEUF Architectes et Lapointe Magne & associés – architectes en consortium avec NIPPAYSAGE (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

À l'issue d'un processus rigoureux mené par un jury réunissant des experts en architecture, architecture du paysage, ingénierie, environnement et bibliothéconomie, l'équipe lauréate est composée des firmes suivantes :

L'OEUF Architectes et Lapointe Magne & associés architectes en consortium

NIPPAYSAGE

Eurêka Environnement

L2C Experts

Dupras Ledoux

Dotée d'une signature architecturale forte et contemporaine, la nouvelle bibliothèque sera reliée au Patro Villeray par un lien physique et symbolique, favorisant la synergie entre les deux lieux.

Pensée comme un lieu accueillant, stimulant et inclusif, la bibliothèque Caroline-Dawson répondra aux besoins croissants de la population montréalaise en matière d'accès à la culture, à la lecture et aux services communautaires. À son ouverture, le local de la bibliothèque actuelle, situé à proximité, sera réaffecté à une nouvelle vocation.

Le projet inclut également le réaménagement du parc Le Prévost, qui deviendra un espace axé sur l'agriculture urbaine, l'art et la détente, tout en intégrant les meilleures pratiques de gestion durable des eaux pluviales, conformément aux orientations du Plan climat Montréal 2030.

Le jury a salué une proposition architecturale cohérente et audacieuse, qui se distingue notamment par l'intégration d'un matériau identitaire - l'acier Corten - entourant son enveloppe extérieure. Ce choix fort, à la fois esthétique et durable, s'inscrit dans une démarche environnementale exemplaire, compatible avec les standards de la certification PassivHaus. Il s'agit du premier projet de construction certifié PassivHaus pour la Ville de Montréal, et de la première bibliothèque publique au Canada à viser cette certification.

« Je tiens à saluer le travail remarquable des équipes finalistes et à féliciter chaleureusement l'équipe lauréate pour son engagement, sa créativité et sa sensibilité à l'égard des enjeux sociaux et environnementaux. La future bibliothèque Caroline-Dawson deviendra un lieu de rencontre, de savoir et de mémoire, profondément enraciné dans sa communauté. Ce projet incarne notre volonté de bâtir une ville inclusive, durable et culturellement vivante », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus.

« Ce projet, attendu avec impatience par la communauté, est une source de grande fierté pour notre arrondissement. Il offrira à toutes et tous un lieu vivant, inclusif et rassembleur, au cœur de Villeray, aux côtés de la Maison de la culture. La future bibliothèque Caroline-Dawson et le parc Le Prévost deviendront non seulement des espaces de culture et de rencontre, mais aussi des modèles de construction écologique pour les générations à venir », a poursuivi la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde.

Les travaux devraient débuter en 2028 et la bibliothèque Caroline-Dawson ouvrira ses portes à compter de 2030. Elle deviendra un lieu phare du quartier, favorisant l'accès à la culture, à la lecture et à la rencontre, tout en incarnant les valeurs d'ouverture et de diversité portées par l'œuvre de l'autrice.

La réalisation de la future bibliothèque Caroline-Dawson bénéficie d'un soutien financier important grâce à l'Entente de développement culturel de Montréal 2024-2027, conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. Ce projet structurant s'inscrit également dans le cadre du Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC), un levier essentiel pour moderniser le réseau des bibliothèques publiques montréalaises et répondre aux besoins croissants des citoyennes et citoyens en matière d'accès à la culture, à la lecture et aux savoirs.

Pour tous les détails du concours d'architecture pluridisciplinaire ainsi que des images du concept, consultez la page de Design Montréal.

