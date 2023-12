La Ville de Montréal déclenche sa première opération de chargement complet de la neige de la saison 2023-2024

MONTRÉAL, le 4 déc. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce le début de sa première opération de chargement complet de la neige de la saison. Les arrondissements amorceront progressivement les opérations de chargement sur tout le territoire à partir de mardi 5 décembre à 7 h. Les citoyennes et citoyens sont donc invités à surveiller les informations de leur arrondissement.

Pour faciliter les déplacements du plus grand nombre de personnes possible, les grandes artères, les voies réservées au transport collectif et les circuits d'autobus seront priorisés. Des opérations d'épandage et de déblaiement sont également en cours.

Près de 3000 personnes et 2200 véhicules de déneigement prendront part aux opérations de chargement sur les quelque 10 000 km de rues, trottoirs et pistes cyclables que compte Montréal.

« C'est la première vraie bordée de neige de l'hiver et je crois que tout le monde se réjouis du paysage. Tout est blanc, les arbres sont beaux et ce sera blanc pour les Fêtes! Nos équipes sont prêtes pour le chargement de la neige dès demain matin et intervenir sur le terrain pour faciliter vos déplacements. Près de 3000 cols bleus seront déployés sur le terrain pour déblayer et ramasser la neige des rues de la métropole », dit Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine et responsable de la concertation des arrondissements et de l'eau au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Différentes mesures sont mises en place afin d'assurer l'efficacité des opérations de déneigement:

Un total de 7971 places de stationnement incitatif gratuit, majoritairement disponibles la nuit.

Un retrait rapide des interdictions de stationnement une fois le chargement complété afin de limiter les périodes d'interdiction de stationnement

Une attention particulière portée aux trottoirs afin de faciliter les déplacements actifs

Des interventions accrues de l'Escouade mobilité afin de libérer le domaine public de tout matériel pouvant causer des bris de machinerie qui ralentissent les opérations.

Liens utiles pour affronter l'hiver

La Ville de Montréal invite les gens à consulter son site Internet afin de s'informer sur https://montreal.ca/deneigement et sur les différentes activités extérieures offertes dans les parcs pour profiter pleinement de l'hiver.

Carte pour trouver du stationnement gratuit

Conseils pour accélérer les opérations de déneigement

Respectez les interdictions de stationnement, car chaque remorquage ralentit les opérations d'une dizaine de minutes.

Laissez les sacs à ordures et les bacs sur votre terrain afin de permettre aux équipes de déneiger le trottoir.

Stationnez votre véhicule parallèlement au trottoir, à 30 cm de ce dernier, et rabattez les rétroviseurs pour laisser suffisamment de place à la machinerie.

Soyez prudent lors des opérations

Établissez un contact visuel avec le conducteur pour vous assurer qu'il ait connaissance de votre présence. En cas de doute, mieux vaut vous tenir loin du véhicule et attendre qu'il quitte les lieux.

Gardez en tête que les véhicules de déneigement doivent souvent avancer et reculer pour faire leur travail.

N'oubliez pas que, comme tous les véhicules lourds, les véhicules de déneigement ont de grands angles morts. De plus, les équipements qu'ils utilisent rendent ces angles morts encore plus grands.

