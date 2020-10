La Ville de Montréal crée un Bureau du commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et procède à l'affichage du poste de commissaire

MONTRÉAL, le 9 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Montréal est fière de créer, pour la première fois de son histoire, un poste de commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, qui sera appuyé d'une équipe de professionnels au sein d'un bureau. Relevant de la direction générale, le ou la commissaire s'assurera que l'ensemble des unités de la Ville de Montréal agissent fermement et de façon concertée pour combattre le racisme et les discriminations. Le ou la commissaire aura comme premier mandat d'élaborer un plan d'action en ce sens.

« Le Bureau du commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques sera un pilier de notre organisation pour faire de Montréal une Ville plus juste et inclusive. Nous répondons ainsi directement et en totalité à la deuxième recommandation du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal et de la table de la diversité. Je m'étais engagée à créer ce poste d'ici la fin de l'automne et je suis fière de l'avoir fait aussi rapidement », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Lorsqu'on m'a confié la responsabilité de la lutte au racisme et à la discrimination au sein du comité exécutif, j'ai rapidement constaté l'importance de mettre en place une structure dédiée afin d'agir de façon transversale pour les combattre. La création du Bureau et d'un poste de commissaire est un grand pas pour Montréal et j'invite les Montréalaises et les Montréalais à diffuser l'offre d'emploi dans leurs réseaux », a ajouté Cathy Wong, membre du comité exécutif, responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination.

« Le Bureau tiendra un rôle clé dans l'atteinte des objectifs de Montréal de devenir plus juste et inclusive. Il aura le mandat, notamment, d'informer les citoyennes, les citoyens et les employés municipaux quant à leurs droits et aux mécanismes de recours qui leur sont offerts. Il interviendra auprès de tous les membres de la communauté municipale et proposera des mesures structurantes visant un appareil municipal inclusif pour toutes et tous », a expliqué Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal.

Le Bureau du commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques sera composé d'une équipe de professionnels aux expertises et expériences variées, dont une ressource de la Ville spécialisée en profilage racial qui travaillera à temps plein au sein du Service de police de la Ville de Montréal.

L'offre d'emploi sera disponible sur le site web de la Ville de Montréal dès mercredi prochain, 14 octobre 2020.

