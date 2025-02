La Ville de Montréal annonce un investissement de 24,3 M$ pour la mise aux normes de l'aréna du complexe sportif Saint-Jean-Vianney

MONTRÉAL, le 21 févr. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce un investissement de 24,3 M$ visant à réaliser les travaux de mise aux normes de l'aréna du complexe sportif Saint-Jean-Vianney, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Acquis en 2019 par la Ville de Montréal, ce complexe sportif constitue une infrastructure sportive névralgique pour l'Est de Montréal.

Les travaux dans l'aréna visent, entre autres, à:

remplacer le système de réfrigération à l'ammoniac par un système plus efficace contenant une quantité réduite d'ammoniac;

améliorer l'accessibilité universelle;

réaliser des améliorations diverses, dont l'ajout de quatre vestiaires accessibles et inclusifs;

modifier des bandes afin d'accueillir des sports de glace accessibles;

mettre aux normes le système d'alarme incendie;

optimiser les économies d'énergie.

Ce projet bénéficie du soutien financier du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives et du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La Ville de Montréal recevra ainsi une aide financière de plus de 5,5 M$ du gouvernement du Québec et de plus de 3,4 M$ du gouvernement du Canada pour la réalisation de ce projet.

Les arénas municipaux sont plus que des espaces d'activités physiques. Ils rassemblent les communautés et permettent aux gens de se dépasser et de socialiser. C'est pourquoi la Ville de Montréal a investi massivement depuis 15 ans afin de les mettre aux normes. Rappelons que la Ville de Montréal possède un réseau de 40 patinoires intérieures, réparties dans 34 arénas ou complexes sportifs. En vertu du Protocole de Montréal, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et de la Loi du Québec sur la qualité de l'air et de l'environnement, la Ville doit procéder à la mise aux normes du système de réfrigération de ses arénas. L'aréna du complexe sportif St-Jean-Vianney est le dernier des arénas municipaux à profiter de ces travaux qui doivent débuter au printemps 2025.

Citations

« Les espaces sportifs et récréatifs sont essentiels pour favoriser un mode de vie sain et actif. C'est pour cela que notre gouvernement a investi plus de 3 millions pour la mise à niveau de l'aréna et du complexe sportif St-Jean-Vianney. Ce financement permettra de moderniser les installations et d'offrir un environnement sécuritaire, accessible et adapté aux besoins de tous les citoyens. Notre gouvernement continue d'investir dans des infrastructures récréatives de qualité qui contribuent à bâtir des milieux où il fait bon vivre. »

- L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis convaincue que la mise aux normes du Complexe sportif Saint-Jean-Vianney assurera à la population de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles des infrastructures accessibles et de grande qualité. Je suis fière que notre gouvernement prenne la pratique d'activités sportives, récréatives et de plein air autant au sérieux en offrant des installations qui permettent aux gens de tous âges et de tous les milieux de se rassembler pour pratiquer des activités physiques. »

- Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Offrir des infrastructures modernes et accessibles, c'est investir directement dans la santé et le bien-être de nos concitoyens. Les équipements sportifs sont bien plus que des lieux d'activité; ils rassemblent, inspirent et favorisent un mode de vie actif. Ce projet à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles est une excellente nouvelle pour toute la communauté! »

- Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles

« Notre administration croit en l'importance d'avoir un mode de vie actif, particulièrement pour nos jeunes pour qui le sport est bien au-delà d'une activité. Cet investissement majeur dans l'aréna du complexe sportif Saint-Jean-Vianney permettra de moderniser l'installation afin d'offrir un environnement sain et agréable aux citoyennes et citoyens de la Ville de Montréal. Le Programme de soutien à la mise aux normes des arénas a commencé en 2010. Nous avions 40 glaces à faire et nous octroyons maintenant le contrat pour le dernier projet à réaliser. C'est au tour de l'aréna du complexe sportif Saint-Jean-Vianney de faire peau neuve ! »

- Émilie Thuillier, présidente du comité exécutif et responsable des ressources humaines, des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs

« Chaque année, c'est plus d'un demi-million de personnes qui utilisent les plateaux sportifs du complexe. Ce sont des investissements qui arrivent à point, le système de réfrigération de l'aréna avait atteint sa vie utile. Ces travaux permettront de rehausser substantiellement la qualité du complexe sportif Saint-Jean-Vianney. Ils rendront ses installations plus sécuritaires, plus confortables, plus accessibles pour la population et répondront aux exigences environnementales actuelles. C'est un projet qui bénéficiera à toute la communauté de l'Est de Montréal, notamment aux nombreux organismes qui fréquentent le complexe sportif. »

- Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et vice-présidente du comité exécutif et responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau, de la langue française et de l'Est de Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source: Philippe Massé, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 514 240-0263; Renseignements: Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]