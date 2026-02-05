/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le président du comité exécutif annoncera des mesures concernant le colmatage des nids-de-poule/

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
MONTRÉAL, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Le président du comité exécutif, Claude Pinard, et les élus respectivement responsables de la propreté et des services à la population ainsi que de la mobilité et des infrastructures, Luis Miranda et Alan DeSousa, invitent les représentantes et représentants des médias à une annonce en lien avec le colmatage des nids-de-poule.
Le 5 février 2026
14 h 30
Hôtel de ville, salon Maisonneuve
