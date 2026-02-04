Avis aux médias - Le président du comité exécutif annoncera des mesures concernant le colmatage des nids-de-poule

04 févr, 2026, 19:28 ET

MONTRÉAL, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Le président du comité exécutif, Claude Pinard, et les élus respectivement responsables de la propreté et des services à la population ainsi que de la mobilité et des infrastructures, Luis Miranda et Alan DeSousa, invitent les représentantes et représentants des médias à une annonce en lien avec le colmatage des nids-de-poule.

Date :  

Le 5 février 2026


Heure :  

14 h 30


Lieu :

Hôtel de ville, salon Maisonneuve

