La Ville de Montréal annonce la sauvegarde du Boisé Steinberg et l'acquisition d'un terrain pour la création d'un nouveau corridor vert au cœur de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Afin de limiter les nuisances dans les quartiers résidentiels et de répondre à la volonté de longue date des citoyennes et des citoyens, la Ville de Montréal est fière d'annoncer la sauvegarde du Boisé Steinberg et s'engage à ne pas y développer de lien routier. Elle concrétise également l'acquisition d'une partie de la friche Longue-Pointe du CN, dans le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe. Ces deux espaces seront connectés par la mise en place d'un corridor vert qui reliera, à terme, les boisés Steinberg et Vimont, de manière à créer une zone tampon entre les activités industrielles et les quartiers résidentiels avoisinants, notamment Viauville.

Schémas témoignant de l’évolution historique du tracé dans le boisé Steinberg (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Selon ce nouvel aménagement prévu pour le secteur, seuls des sentiers multifonctionnels et des pistes cyclables pourront traverser le boisé afin de garantir son accessibilité à une diversité d'usagers. En marge de la préservation du boisé Steinberg, la Ville s'engage à poursuivre l'évaluation des scénarios dans le cadre du projet Assomption-Souligny, afin de minimiser la circulation de transit dans les quartiers et de canaliser le trafic de camionnage et les nuisances hors des quartiers résidentiels.

Des acquis pérennes pour préserver la qualité de vie des quartiers

Préservation du boisé Steinberg, soit une superficie de 39 000 m 2 d'espaces verts ;

d'espaces verts ; Acquisition de la friche Longue-Pointe, d'une superficie de 34 000 m 2 , entre le quartier Viauville et le site de Ray-Mont Logistiques ;

, entre le quartier Viauville et le site de Ray-Mont Logistiques ; Réduction des nuisances dans les quartiers résidentiels riverains par la création d'un corridor vert qui agira à titre de zone tampon.

Évolution de la protection du boisé

La préservation du boisé Steinberg est une volonté de longue date de la Ville de Montréal et s'inscrit dans la vision d'un Montréal plus vert et plus résilient. Cette décision découle des préoccupations formulées par les citoyennes et les citoyens depuis des années. Elle est le point culminant des efforts réalisés jusqu'ici par la Ville pour protéger le boisé, des efforts notamment marqués par l'échange de terrains avec Hydro-Québec pour que la construction d'un nouveau poste de transformation électrique soit réalisée du côté nord de la rue Hochelaga, plutôt que sur le site du boisé. La Ville s'engage aujourd'hui à ce que l'entièreté du boisé soit épargnée par le développement routier et industriel et demeure une zone verte, apaisée et accueillante.

Évolution du tracé du lien Assomption Nord (en noir) dans le boisé Steinberg au fil des ans

« Aujourd'hui, je suis heureuse et fière de dire que nous honorons notre engagement : il n'y aura pas de route dans le boisé Steinberg! Cette décision, ainsi que l'acquisition de la friche Longue-Pointe, sont des réussites considérables, autant pour la population du secteur que pour la Ville. Nous avons toujours fait de la préservation des espaces verts une priorité, en particulier dans ce secteur de l'Est de Montréal, où les activités industrielles accentuent les besoins. En préservant ces deux importants îlots de verdure, les résidentes et les résidents pourront profiter d'un environnement vert et apaisé pour des générations à venir! »

- Sophie Mauzerolle, responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal

« L'avenir incertain du boisé Steinberg était une préoccupation pour la population depuis de nombreuses années. C'est donc avec soulagement et fierté que nous mettons un terme au projet de prolongement routier dans le boisé, qui avait commencé il a plusieurs décennies maintenant. L'acquisition de la friche Longue-Pointe est aussi une excellente nouvelle. Elle créera un lien entre les boisés Steinberg et Vimont, en plus de réduire les nuisances liées aux activités industrielles. C'est une grande victoire, qui est le fruit de plusieurs années de mobilisation. »

- Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

« En plus de préserver le boisé Steinberg et d'avoir acquis la friche, nous tournons la page sur des années d'incertitudes pour le secteur. À partir d'aujourd'hui, les citoyennes et les citoyens auront la certitude de pouvoir profiter de ce magnifique espace vert en toute quiétude dans les années à venir. L'aménagement de la friche en parc linéaire, pour lequel on proposera un processus de cocréation aux citoyennes et aux citoyens, visera à bonifier ce repère de biodiversité. »

- Alia Hassan-Cournol, conseillère du district de Maisonneuve-Longue-Pointe

