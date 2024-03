La Ville de Montréal annonce la nomination de Peggy Bachman à titre de directrice générale adjointe Habitation et économie

MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer la nomination de Peggy Bachman à titre de directrice générale adjointe Habitation et économie. Elle dirigera cette nouvelle Direction générale adjointe qui a été créé afin de soutenir la vitalité économique, immobilière et commerciale de Montréal. La direction générale adjointe mobilisera les leviers et outils de la Ville afin de faciliter et d'accélérer le développement résidentiel sur le territoire de Montréal, tout en visant une offre de logements abondante, abordable et pérenne qui répond aux besoins diversifiés de la population montréalaise. Mme Bachman travaillera également en concertation avec le monde des affaires au développement économique durable de la métropole et à son attractivité économique.

« Mme Bachman détient une connaissance approfondie des enjeux municipaux et montréalais. Son expertise ainsi que ses qualités de gestionnaire seront de précieux atouts pour nous permettre de réaliser nos ambitions et de relever les défis actuels auxquels la Ville est confrontée dans ce contexte de crise du logement et de ralentissement économique. Reconnue pour son leadership rassembleur, elle saura concerter et mobiliser les parties prenantes, au sein de la Ville et à l'externe, autour de nos objectifs communs », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La DGA Habitation et économie regroupera les services corporatifs et organismes municipaux suivants : le Service de l'habitation, le Service du développement économique, le Service de l'approvisionnement et le Service de la stratégie immobilière ainsi que l'Office municipal d'habitation de Montréal, la Société d'habitation et de développement de Montréal, les Habitations Jeanne-Mance et la Corporation Anjou 80.

Concrètement, en matière d'habitation, la direction générale adjointe travaillera sur plusieurs dossiers majeurs, dont la mise en œuvre des nouveaux leviers dont la Ville dispose ainsi que ceux identifiés par les partenaires du Chantier Montréal abordable. Citons par exemple :

les acquisitions et cessions de terrains et immeubles;

la décontamination de terrains;

la cellule facilitatrice qui vise à réduire les délais de délivrance des permis de construction en habitation.

En matière économique, la nouvelle direction générale adjointe déploiera la stratégie centre-ville, soutiendra les commerces et le développement économique local, tout en misant sur le développement économique dans l'Est de Montréal.

« Les changements apportés permettront la mise en place d'une vision intégrée de nos priorités - l'habitation et le développement économique - en coordonnant les interventions de la Ville auprès des divers acteurs impliqués dans le développement de la métropole, tant à l'interne qu'à l'externe », a déclaré Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal.

« Je crois fermement que les partenariats avec le milieu des affaires, les autres paliers de gouvernement, les acteurs privés et communautaires ainsi qu'avec les partenaires montréalais, permettront à la Ville de créer un effet de levier avec ses propres outils. Je suis déterminée à contribuer à offrir plus de logements pour la population montréalaise dans toute sa diversité, de même qu'à soutenir la vitalité économique de Montréal », a exprimé Peggy Bachman.

Peggy Bachman

Titulaire d'un doctorat en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke ainsi que d'un doctorat en finances publiques et fiscalité de l'Université Jean Moulin Lyon 3, madame Bachman compte plus de 15 ans d'expérience comme gestionnaire d'organisations publiques. Depuis 2019, Mme Bachman agissait comme directrice générale adjointe - Qualité de vie. Ces deux dernières années, elle a travaillé étroitement avec les partenaires sur le Règlement pour une métropole mixte, ainsi qu'en matière d'itinérance et de prévention en sécurité urbaine, notamment la mise en place de l'EMMIS et les projets dans des secteurs comme le Village ou Milton-Parc. Elle a également collaboré sur les réponses aux enjeux de gestion de matières résiduelles notamment sur la responsabilité élargie des producteurs. Mme Bachman a aussi été très impliquée dans l'entente économique avec Québec, la stratégie et les plans d'action qui en ont découlé, de même que dans les programmes de soutien au milieu culturel, aux commerces et PME pendant la pandémie.

Mme Bachman a également occupé la fonction de Directrice du Bureau des relations gouvernementales et municipales de la Ville de Montréal de 2013 à 2019. Avant son arrivée à la Ville, elle a également été directrice générale de l'Union des municipalités du Québec.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif