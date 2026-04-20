La Ville de Montréal annonce deux nominations à la haute direction

MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - Dans le cadre de la mise en place de sa nouvelle structure organisationnelle, la Ville de Montréal est heureuse d'annoncer les nominations de Geneviève Goudreault à titre de directrice générale adjointe - Développement et affaires institutionnelles, ainsi que de Martin Savard à titre de directeur exécutif - Ville-Marie et concertation des arrondissements.

Geneviève Goudreault nommée directrice générale adjointe - Développement et affaires institutionnelles

Relevant du directeur général, la direction générale adjointe - Développement et affaires institutionnelles a été créée afin de veiller à la mise en place d'une vision intégrée du développement et du rayonnement de la métropole, que ce soit en termes de relations internationales et gouvernementales, de développement économique, d'approvisionnement ou de communication et relations publiques.

Titulaire d'un baccalauréat en communication publique et d'une maîtrise en administration des affaires, Geneviève Goudreault a évolué au sein d'organisations publiques de grande envergure avant de se joindre à la Ville de Montréal en 2022 à titre de directrice du Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle.

Forte d'une solide expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux et du milieu municipal, elle a occupé des postes de direction et a agi à titre de directrice générale adjointe, menant des chantiers structurants en planification stratégique et en optimisation organisationnelle. Son parcours témoigne d'une capacité à conjuguer vision globale, gestion de la performance et influence institutionnelle.

« Geneviève se distingue par un leadership stratégique solide, une vision intégrée de l'action municipale et une forte capacité à optimiser les services publics, tout en développant des partenariats clés. Je suis très heureux de poursuivre ma collaboration avec Geneviève dans un nouveau rôle encore plus transversal et à fort impact stratégique. », souligne Benoit Dagenais, directeur général de la Ville de Montréal.

L'entrée en fonction de Mme Goudreault est prévue le 20 avril 2026.

Martin Savard nommé directeur exécutif - Ville-Marie et concertation des arrondissements

Relevant du directeur général, la nouvelle Direction exécutive - Ville-Marie et concertation des arrondissements a été créée pour permettre plus d'agilité et une coordination efficace et harmonieuse entre les services municipaux et les arrondissements afin de servir les Montréalaises et les Montréalais et de soutenir les priorités de l'administration.

Leader pragmatique et mobilisateur, Martin Savard s'appuie sur une solide connaissance des enjeux du milieu municipal. Son expertise couvre notamment la concertation des différentes parties prenantes, les services de première ligne à la population, la mobilité urbaine et la conduite de transformations organisationnelles.

Monsieur Savard cumule plus de 25 ans d'expérience en gestion des services publics, principalement à Montréal et à Laval. Depuis 2025, il occupe le poste de directeur général adjoint - Transition durable et excellence opérationnelle à la Société du parc Jean-Drapeau. De 2020 à 2024, il a dirigé le Service de la concertation des arrondissements et de l'expérience citoyenne, après avoir occupé, de 2013 à 2020, le poste de directeur de l'arrondissement de Lachine.

« Par son sens de l'action et sa capacité à mobiliser et à mener des stratégies de transformation, Martin possède toutes les qualités personnelles et professionnelles requises pour assumer cette fonction hautement stratégique », estime Benoit Dagenais, directeur général de la Ville de Montréal.

Martin Savard entrera en poste le 22 juin 2026.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Marc-André Viau, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse, 514 245-6838; Renseignements : Jules Chamberland-Lajoie, Relationniste, Service des relations médias, 514 872-7426