La Ville de Montréal accorde 2,5M $ à 36 organismes qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion

MONTRÉAL, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2024), la Ville de Montréal réaffirme son engagement à soutenir les populations les plus vulnérables face à la pauvreté et à l'exclusion en octroyant, pour la prochaine année, une aide financière de 2,5 M$ à 36 organismes.

« Je suis fière que la Ville de Montréal s'engage de nouveau à soutenir une trentaine d'organismes agissant en première ligne partout sur le territoire. Ces organismes font une réelle différence dans notre société, particulièrement en cette période où les besoins sont criants. Je profite de l'occasion pour les remercier et pour rappeler que c'est ensemble que nous maintiendrons et renforcerons le caractère inclusif de Montréal », a déclaré Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Récapitulatif des sommes octroyées par la Ville

Volet Personnes aînées

Organisme Projet Montant octroyé





Fondation Émergence inc. Pour que vieillir soit gai 30 000 $ Les YMCA du Québec Aînés en action - Grand

Montréal 35 000 $ Service d'aide et de liaison

pour immigrants La

Maisonnée Habitations partagées 47 375 $ Forum des citoyens aînés

de Montréal Apprentissage aux

communications

informatisées pour les

communautés culturelles

allophones - services et

échanges (ACISE) 25 000 $

Volet accessibilité universelle

Organisme Projet Montant octroyé





L'Étoile de Pacho, Réseau

d'entraide pour parent

d'enfant handicapé Loisir à domicile pour

enfants sévèrement

handicapés 19 524 $

Volet égalité entre les femmes et les hommes

Organisme Projet Montant octroyé





Centre des femmes de

Montréal Service d'aide et

d'accompagnement à la

cour pour les femmes

victimes de violence

conjugale 30 000 $ Mères avec pouvoir (MAP)

Montréal Histoires de réussites 24 500 $ Y des femmes de Montréal Ma santé m'appartient 25 000 $ CARI St-Laurent ImmigrantEs en action 40 000 $ Centre Communautaire des

femmes Sud-Asiatique Femmes Sud-Asiatique

Autonomes et

Indépendantes 42 500 $ Petites-Mains Unis pour réussir 43 000 $

Volet Jeunesse

Organisme Projet Montant octroyé Ali et les princes de la rue Le décrochage! ça nous

regarde tous 50 000 $ Centre d'encadrement pour

jeunes femmes

immigrantes (CEFJI) DIGIGIRLZ : les jeunes

femmes du numérique

codent 75 000 $ Cité des arts du cirque

(TOHU) Projet : - Volet

employabilité La FALLA de Saint-Michel

2024 / Activités

socioprofessionnelles (SAC)

reconduction du projet La

FALLA de Saint-Michel 2024 30 000 $ Clinique juridique de Saint-

Michel Projet : Soutien

financier recommandé : Touche pas à mes droits! 40 000 $ Cybercap TransiTion - Intégration

socioprofessionnelle de

jeunes décrocheurs par le

numérique 60 000 $ Pour 3 points De coach sportif à coach de

vie reconduction du projet

Bloc de départ. Des coachs

pour que chaque jeune

puisse partir du bon pied 25 000 $ Réseau citoyen de solidarité

Iciéla Montréal à notre image -

D'un réseau de leaders

jeunesse à des

communautés engagées,

reconduction du projet

Montréal à notre image

2024-2025 - Une vision

partagée du vivre-ensemble

facilitée par les jeunes 50 000 $ Intégration jeunesse du

Québec inc. Projet : Camps

pédagogiques : Ateliers

jeunesse 50 000 $ Intégration jeunesse du

Québec inc. Camps pédagogiques -

Moniteurs de Camp et

Camps pédagogiques -

Sauveteurs de piscine 300 000 $ Moniteurs de camp

(134 900 $) Sauveteurs de piscine

(165 100 $)

Volet Personnes immigrantes et demandeurs d'asile

Organisme Projet Montant octroyé Centre des travailleurs et

travailleuses immigrants Bâtir des bassins de

solidarité : accompagner

des travailleur.euses

arabophones et d'origine

sud-asiatique 65 677 $

Volet Sécurité alimentaire

Organisme Projet Montant octroyé Santropol Roulant inc. Coordination du potager

collectif à la Cité-des-

Hospitalières 25 000 $ Mutuelle des Marchés

Solidaires Paniers Solidaires 124 168 $ Dépôt alimentaire NDG Expansion régionale des

ateliers boîtes à lunchs 121 734 $ Regroupement des

Magasins-partage de l'Île de

Montréal Cultiver la solidarité et

nourrir l'espoir 125 000 $ Jeunesse au Soleil Nourrir l'espoir 92 401 $ Moisson Montréal Inc. Insécurité alimentaire et

impacts de la COVID-19 à

Montréal 187 000 $ Cyclistes solidaires Livraison écologique pour

la sécurité alimentaire 30 000 $

Volet Participation citoyenne

Organisme Projet Montant octroyé Office municipal

d'habitation de Montréal Brigade citoyenne en

salubrité 50 000 $

Renforcement de la

participation citoyenne des

locataires 50 000 $

Volet Itinérance et milieux inclusifs

Organisme Projet Montant octroyé Accueil Bonneau inc. L'art de la cohabitation

sociale par le changement

de regard 203 613 $ Action-Réinsertion (faisant

affaire aussi sous Le Sac à

dos) Des expert.es au service de

l'inclusion et de la

cohabitation 87 561 $ Mission St-Michael Une cohabitation en

confiance : l'arrivée de la

Mission St-Michael dans

Peter-McGill 117 845 $

Ville de Dorval

Organisme Projet Montant octroyé Camp de Jour Dorval Camp de Jour Dorval 13 709 $ L'Équipe Entreprise La Table Communautaire 6 648 $ Action de Jeunesse de

l'Ouest-de-l'Île (AJOI) Travail de rue Dorval 10 620 $

Ville de Westmount

Organisme Projet Montant octroyé Résilience Montréal Soutien pour Résilience

Montréal 46 779 $

Ville de Côte-Saint-Luc

Organisme Projet Montant octroyé Comité Jeunesse de Notre-

Dame-de-Grâce Lutte contre la pauvreté à

Côte Saint-Luc 2024 80 193 $

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Organisme Projet Montant octroyé Action de Jeunesse de

l'Ouest-de-l'Île (AJOI) Travail de rue/milieu DDO 34 525 $

Ces projets sont réalisés par les Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Les sommes ont été approuvées lors du conseil d'agglomération de juin 2024.

