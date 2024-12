La Ville d'Amos et la Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier formeront la nouvelle Ville d'Amos dès le 1er janvier 2025

AMOS, QC, le 17 déc. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce le regroupement de la Ville d'Amos et de la Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier à compter du 1er janvier 2025. La nouvelle Ville portera le nom de « Ville d'Amos » et sera située dans la MRC d'Abitibi.

Le gouvernement donne ainsi suite à une demande issue d'une démarche conjointe des deux municipalités, à laquelle les citoyennes et citoyens ont également participé par le biais d'une consultation publique. Le rapport d'étude sur les implications d'un regroupement municipal, réalisé par la Ville d'Amos et la Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier, a confirmé la large adhésion de la population à ce projet.

Un conseil provisoire sera créé; en fonction dès le 1er janvier 2025 et jusqu'à l'élection générale de novembre 2025, il sera composé de tous les élus et élues de la Ville d'Amos de même que du maire et d'une conseillère ou d'un conseiller de la Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier - cette personne sera choisie par le conseil de Saint-Félix-de-Dalquier, par résolution.

Par ailleurs, une somme estimée à 1 650 000 $ sera octroyée afin de soutenir la nouvelle Ville pour les dépenses occasionnées par le regroupement, comme la restructuration organisationnelle et l'harmonisation des règlements d'urbanisme.

« Le regroupement de la Ville d'Amos et de la Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier apportera des bénéfices concrets pour les citoyens. Je tiens à remercier les équipes et les conseils municipaux ainsi que les partenaires, qui ont placé les intérêts de leur communauté au centre de leurs actions tout au long de ce processus. Leur engagement mérite amplement d'être souligné, car s'impliquer dans une démarche de regroupement signifie, ultimement, œuvrer pour offrir de meilleurs services à la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Comme en témoigne l'exemple de la Ville d'Amos et de la Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier, notre gouvernement est à l'écoute des besoins et des réalités des communautés, et il est présent pour accompagner les municipalités qui souhaitent un regroupement volontaire et consensuel. Cette alliance vise le maintien et l'amélioration des services offerts aux citoyens des deux municipalités, et renforcera les liens existants en favorisant le partage des ressources et la mutualisation des services. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Il s'agit d'une bonne nouvelle pour la Ville d'Amos et la Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier. Je suis fière de cette belle initiative des élus municipaux, qui ont travaillé dans l'intérêt supérieur de la population. Ce regroupement assurera la pérennité des services et aura un impact direct sur la qualité de vie des citoyens. Félicitations à tous les acteurs concernés par ce projet! »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Nous sommes fiers de voir ce regroupement aller de l'avant, unissant nos forces pour le bien-être de nos citoyens et le développement harmonieux de notre territoire. Ce regroupement volontaire est le fruit de près de deux années de travail acharné de la part des équipes des deux municipalités, qui ont collaboré avec engagement et détermination. Ensemble, Amos et Saint-Félix-de-Dalquier démontrent que le partage d'une vision commune est un atout précieux pour bâtir un avenir durable et prospère. »

Sébastien D'Astous, maire d'Amos, et Félix Labrecque, maire de Saint-Félix-de-Dalquier

En lien avec ce processus de regroupement, une séance publique d'information a eu lieu le 27 mai 2024.

La demande commune de regroupement a été adoptée à l'unanimité par les conseils de la Ville d' Amos et de la Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier. La MRC d'Abitibi a également adopté une résolution appuyant la demande commune de regroupement.

et de la Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier. La MRC d'Abitibi a également adopté une résolution appuyant la demande commune de regroupement. Les municipalités qui souhaitent analyser conjointement la possibilité d'un regroupement peuvent solliciter l'assistance technique du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour réaliser une étude d'opportunité.

