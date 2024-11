La vie au travail après l'immigration au Québec - État des lieux au Rencontres Émile-Ollivier 2024

QUÉBEC, le 5 nov. 2024 /CNW/ - La septième édition des Rencontres Émile-Ollivier de l'Institut Jacques-Couture sera présentée dans les locaux de l'Université TÉLUQ, à Montréal, ainsi qu'en webdiffusion, le jeudi 21 novembre. Cette année, les réalités du monde du travail pour les personnes immigrantes au Québec seront explorées.

L'événement vise à favoriser la compréhension entre les communautés accueillies et les accueillants, par des échanges constructifs sur les défis du travail post-immigration. L'objectif n'est pas de trancher, mais de réfléchir ensemble aux différentes perspectives.

Présidée par Stephan Reichhold, cette rencontre se déroulera en deux volets : 1) les milieux de travail des personnes immigrantes, avec des présentations sur le contexte professionnel, les professions réglementées et l'accompagnement entrepreneurial; 2) les enjeux de francisation.

« Le thème choisi traite de ce monde complexe et pourtant essentiel qu'est le travail. Quels sont les recours et les embûches pour ces nouveaux arrivants aujourd'hui? Quelle cohérence entre les rêves, les discours et les réalités? Quels recours et quels défis pour arriver à reconstruire sa vie? Comment apprendre à travailler efficacement en français? Ce sont des questions que nous partageons pour orienter nos réflexions », précise Angéline Martel, directrice de l'Institut Jacques-Couture.

En clôture, l'Institut remettra son cinquième prix Jacques-Couture, récompensant une personnalité qui, par son travail, son engagement ou ses publications, a permis de mieux faire connaître le Québec aux nouveaux arrivants ou de mieux faire comprendre aux gens d'ici le monde dans lequel ils vivent.

POUR TOUT SAVOIR

7e Rencontre Émile-Ollivier

21 novembre 2024, de 9 h à 13 h

Sur place à Montréal et en webdiffusion

Amphithéâtre de l'Université TÉLUQ

5800, rue Saint-Denis, 11e étage

Montréal (Québec) H2S 3L5

Information et inscription

À propos des Rencontres Émile-Ollivier



Les Rencontres Émile-Ollivier sont organisées en hommage à ce penseur et artiste. Ces rencontres de recherche multiperspective regroupent notamment, et selon la thématique choisie, des intervenants et intervenantes du monde scientifique et des organismes communautaires, ainsi que des étudiantes et étudiants.

À propos de l'Institut Jacques-Couture



Fondé en décembre 2017, l'Institut Jacques-Couture a pour principal objectif de soutenir les innovations en enseignement, en recherche et dans les services aux collectivités en lien avec la thématique « accueils, échanges, sociétés ». Dans le contexte québécois, l'accent de la thématique est mis sur la maîtrise de la langue française et sur une meilleure connaissance de la société québécoise par les nouveaux arrivants. Il cherche également à favoriser une plus grande compréhension du monde dans la société québécoise.

L'Université TÉLUQ



Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre entièrement à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Source : Catherine Lévesque, Conseillère en communication et marketing, Service des communications et du recrutement étudiant418 657-2747, poste 5047, [email protected]